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CDTO Campus за рік підготував 440 випускників – майбутніх лідерів цифрової трансформації

16 декабря 2024 г., 16:35
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Країні потрібні експерти, які реалізовуватимуть цифрові реформи та знищуватимуть бюрократію на місцях. Для цього рік тому Мінцифра разом з партнерами запустила CDTO Campus. За цей час проєкт трансформувався в ком’юніті однодумців, платформу для обміну досвідом і пошуку рішень для найскладніших викликів.

За рік у CDTO Campus пройшли підготовку 440 лідерів цифрової трансформації та запущено 12 програм, частина з яких у співпраці з відомими компаніями – Microsoft, Cisco, Apolitical та іншими міжнародними партнерами.

Проєкт оновлюється, і вже з наступного року відкриє чотири нові факультети: GovTech, Cyber, AI та Дія-факультет. А сьогодні CDTO Campus починає реєстрацію на нові навчальні програми: Cisco. Основи кібербезпеки для нетехнічних спеціалістів у державному секторі; Cisco. Вступ до ШІ простою мовою; AWS. Вступ до хмарних технологій.

В Україні вже працюють 62 CDTO, але країні потрібно ще майже 1500 лідерів нового покоління, які стануть рушійною силою цифрових трансформацій. Тож CDTO Campus продовжує готувати менеджерів, які стануть агентами змін і трансформації.

CDTO Campus втілюється Фондом Східна Європа, фінансується Visa Foundation, Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і підтримується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), у співпраці з Digitality GovTech Centre of Excellence, під патронатом Міністерства цифрової трансформації України.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора

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