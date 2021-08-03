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Во втором квартале глобально отгружено почти 300 млн смартфонов

3 августа 2021 г., 15:05
Во втором квартале глобально отгружено почти 300 млн смартфонов

Аналитики компании Omdiа во второй календарной четверти 2021 г. зафиксировали рост мирового рынка смартфонов в пределах 6,9% «YoY». В каналы ушло 299,1 млн устройств, тогда как годом ранее — 279,7 млн шт. Первая половина года ознаменовалась отгрузкой 651,8 млн смартфонов (+17,4% «YoY»).

Из обращающих на себя внимание событий — первый за историю развития отрасли выход Xiaomi на вторую строку рейтинга крупнейших вендоров и окончательный уход с мировой сцены Huawei, как ключевого игрока рынка.

Тем не менее, с учетом стремительного распространения дельта-штамма коронавируса, а также проблему с дефицитом отдельных комплектующих, в третьем квартале аналитики ожидают снижение поставок смартфонов в годовом сопоставлении.

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