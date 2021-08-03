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Представлен Vertiv VRC-S – микро-ЦОД для периферийных вычислений

3 августа 2021 г., 15:45
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Компания «МУК», дистрибьютор Vertiv, сообщает о том, что последняя представила микро-ЦОД VRC-S для поддержки периферийных вычислений. Новинка имеет модульную конструкцию, состоящую из стоечного блока распределения питания, ИБП Vertiv Liebert GXT5, сертифицированного по стандарту Energy Star 2.0, контрольных датчиков и ПО для мониторинга, а также стоечной системы охлаждения Vertiv VRC.

Корпус Vertiv VRC-S устроен таким образом, что внутри стойки создается аналог горячего и холодного коридоров для эффективной вентиляции и предотвращения образования зон с перегревами. Модуль охлаждения в стойке разработан специально для поддержки ИТ-нагрузок на периферии. Регулируемые вентиляторы и компрессор дают системе возможность адаптировать интенсивность охлаждения к фактическому тепловыделению оборудования, минимизируя потребление энергии.

Vertiv Liebert GXT5 представляет собой онлайновый ИБП с двойным преобразованием и обеспечивает бесперебойное питание всех интегрированных компонентов решения, включая резервное питание для системы охлаждения мощностью 3,5 кВт. При этом эффективность ИБП достигает 94%. Блок распределения питания Vertiv Geist поддерживает питание розеток и поставляется в комплекте с ПО Vertiv Intelligence Director для упрощения удаленного мониторинга, контроля питания, охлаждения и обслуживания системы с использованием единого IP-адреса.

Как утверждается, Vertiv VRC-S быстро устанавливается и вводится в эксплуатацию. Новое мобильное приложение под обе популярные платформы Vertiv XR на базе технологий дополненной реальности дает возможность в виртуальном режиме изучить все аспекты Vertiv VRC-S, а также получить информацию о функциях и режимах его работы.

«МУК» анонсирует Vertiv VRC-S – микро-ЦОД для периферийных вычислений

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