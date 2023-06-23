Витрати на ІКТ в Європі зростатимуть до 2027 року, попри економічні виклики

23 июня 2023 г., 12:25

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IDC очікує, що середньорічні темпи зростання європейських витрат на ІКТ становитимуть 5,4% у період з 2022 по 2027 рік. Яскравим свідченням стійкості європейського ринку ІКТ є те, що у звіті IDC Worldwide Black Book: Live Edition повідомляє, що у наступному році ринок зросте на 3% у постійній валюті, збільшившись до 1046,8 мільярда доларів.





IDC стверджує, що зростання ринку програмного забезпечення та послуг сприятиме позитивній динаміці; однак, за прогнозами, деякі категорії апаратного забезпечення знизяться, що сповільнить загальне зростання.





Економічний спад в Європі, інфляція та високі процентні ставки продовжують тиснути на споживачів та бізнес, впливаючи на витрати на ІКТ. Очікується, що обережність споживачів вплине на ринок пристроїв, який, за прогнозами, скоротиться на 9,4% в річному обчисленні у 2023 році. Тим не менш, зі зниженням інфляції очікується помірне відновлення в останньому кварталі 2023 року для деяких продуктів, включаючи споживчі ПК.





Європейський бізнес продовжуватиме реалізацію ініціатив з цифрової трансформації, щоб покращити свої ринкові показники та підвищити стійкість. Прогнозується, що хмарні технології будуть все частіше використовуватися для підтримки безперервності бізнесу та планів аварійного відновлення.





Інвестиції в рішення для забезпечення безпеки залишатимуться пріоритетом, оскільки компанії намагатимуться захистити себе від кібератак та відповідатимуть новим правилам. Впровадження програмного забезпечення та IaaS стануть основними факторами зростання витрат, оскільки організації прагнуть до інновацій та скорочення витрат.





«Існує чітка ознака того, що європейський ринок ІКТ залишається стійким навіть попри періоди волатильності та економічної невизначеності, - говорить Любомир Дімітров (Lubomir Dimitrov), менеджер з досліджень програмного забезпечення в IDC. - Цього року показники загального ринку ІКТ можуть бути ще кращими, оскільки очікується, що такі технологічні галузі, як програмне забезпечення та послуги, збережуть сильну позитивну траєкторію, в той час, як низькі показники певних категорій апаратного забезпечення перешкоджатимуть загальному зростанню».

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