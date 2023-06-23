Cisco надасть Україні технологічну підтримку у сфері цифрової освіти

23 июня 2023 г., 13:51

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Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з корпорацією Cisco, в рамках якої планується спільно розвивати проєкти із цифрової освіти та впроваджувати інновації у межах програми Country Digital Acceleration (CDA).

CDA працює у понад 48 країнах світу та тепер серед переліку є й Україна.Cisco планує надати контент для освітніх серіалів у сфері ІТ на платформі «Дія.Освіта». Компанія поділиться інструментом Cisco Talent Bridge Matching Engine, який допоможе HR- менеджерам швидше шукати кандидатів, а студентам – роботу.

Також Cisco надасть 1600 маршрутизаторів з точками доступу Wi-Fi та 1000 вебкамер для шкіл.

CDTO зможуть відвідувати офіси та центри Cisco в різних країнах, щоб обмінюватися досвідом.

Крім того, партнери домовились співпрацювати у розробці та впровадженні інноваційної стратегії України.

"Меморандум із Cisco — інвестиція в майбутнє і потужний сигнал для великих світових компаній посилювати співпрацю з Україною. Дякую Віцепрезиденту Cisco з питань цифровізації країн Крісу Рівзу, а також Старшому віцепрезиденту і директору з глобальних інновацій Гаю Дідріху за підтримку та віру в цифрову Україну", заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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