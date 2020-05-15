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Sergey Petrenko

Виртуальный офис с кофе-пойнтом

15 мая 2020 г., 17:25
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По мере того, как мир уходит на удаленную работу – а по статистике, в апреле этого года примерно половина американских сотрудников работала удалённо, – всё очевиднее становится не только то, что для успешной удалённой работы требуются разработанные процессы и соответствующее техническое обеспечение, но и то, что такой режим работы лишает сотрудников и руководство большого количества дополнительного общения, не всегда вербального, которое тоже участвует в рабочем процессе – от беседы на отвлеченную тему на кофе-пойнте до короткого обмена репликами со встреченным посреди openspace коллегой.

Виртуальный офис с кофе-пойнтом

Американский стартап Pragli как раз старается придумать способ эту коммуникацию заменить – вы создаете виртуальный офис, каждому сотруднику даётся аватар, который он может как угодно настроить, этот аватар обозначает ваше присутствие и занятость. Если вы разрешили отслеживать нажатия клавиш и движения мышкой, то аватар показывает, что вы на месте и работаете – это замена ручному выставлению статуса, за что, впрочем, журналисты уже успели обвинить проект в попытке постоянного контроля сотрудников.

Настроить офис можно как угодно – можно организовать комнаты, повторяющие планировку реального офиса, есть даже канал #water-cooler для встреч на кофе-пойнте.

Желающий поговорить с соседом по офису может просто нажать на его аватар и сказать, что хочет – этакий push-to-talk вариант. Впрочем, можно включить камеру и общаться в обычном режиме. Если сотрудник занят, он может «закрыть дверь», тогда оторвать его от работы случайной репликой будет невозможно. Можно организовать более формальную встречу типа standup, который популярен в современных командах, привязать приложение к календарям и Slack, в общем, гибко интегрировать.

Кажется, это не единственный стартап, работающий в этом направлении, но мне кажется, что они пока очень прямолинейно подходят к вопросу воссоздания «мелкого» общения сотрудников в офисе.

Регистрация и использование сервиса бесплатно до 1 июня как минимум, дальше основатели планируют начать внедрять платные тарифы с оплатой за пользователя, но обещают сохранить бесплатный тариф.

Виртуальный офис с кофе-пойнтом


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