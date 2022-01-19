ViewSonic анонсировала мониторы ELITE с технологией подсветки Mini-LED

19 января 2022 г., 15:15

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил нескольких профессиональных игровых мониторов ViewSonic ELITE с технологией Mini-LED.



Как отмечается, мониторы ELITE XG272G-2K, ELITE XG321UG и ELITE XG341C-2K с диагональю экрана от 27 до 34 дюймов за счет использования 1152 отдельных диодных зон Mini-LED и технологии полноспектрового локального затемнения (FALD) обеспечивают максимальный контраст между самым ярким белым и самым насыщенным черным.



ELITE XG272G-2K и ELITE XG321UG поддерживают NVIDIA Reflex Analyzer, который измеряет задержку между нажатием мыши и ожидаемым действием.



Монитор ELITE XG272G-2K с диагональю 27 дюймов обеспечивает плавность игрового процесса за счет продвинутых функций NVIDIA G-SYNC ULTIMATE и чрезвычайно высокой частоты обновления 300 Гц. В мониторе используется оксид индия, галлия и цинка (IGZO) для достижения максимальной глубины пикселей и безупречных, ровных цветов. Благодаря VESA DisplayHDR 1000 и 95 % цветовой гамме DCI-P3 картинка выглядит очень реалистичной.



В мониторе ELITE XG321UG с диагональю 32 дюйма используется технология NVIDIA G-SYNC ULTIMATE, короткое время отклика 3 мс (OD) и плавная частота обновления 144 Гц, что исключает задержки игрового процесса и обеспечивает безупречный переход между кадрами. Особенности монитора - яркость и высочайшая точность за счет технологии квантовых точек, функций VESA DisplayHDR 1400 и разрешения 4K UHD. Благодаря 99 % цветовой гамме Adobe RGB и реалистичной 10-битной глубине цвета пользоватли получают насыщенные, кинематографические цвета. Для точного воспроизведения цвета монитор предварительно калибруется на заводе на Delta E < 2.



ELITE XG341C-2K — это, по заявлению производителя, самый быстрый в миреi 34-дюймовый игровой монитор с ультра-широким экраном, диодной технологией Mini-LED и частотой обновления 200 Гц. Благодаря сверхбыстрому времени отклика 1 мс (MPRT) и AMD FreeSync Premium Pro, монитор WQHD обеспечивает плавное воспроизведение с крайне низкими задержками. За счет пиковой яркости 1400 нит и 97 % цветовой гаммы DCI-P3, изогнутый монитор 1500R расширяет поле обзора, позволяя просматривать вражеские линии прицеливания, и повышает восприятие глубины, реалистичность и качество цветопередачи. Кроме того, монитор имеет порты USB Type-C и HDMI 2.1 для многофункциональности и возможности подключения игровой приставки.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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