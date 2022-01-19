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Новый ИИ-инструмент Google быстро и точно прогнозирует розничный спрос

19 января 2022 г., 14:45
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Во вторник в блоге Google директор по управлению продуктами Google Cloud AI Крейг Уайли (Craig Wiley) анонсировал сервис Vertex AI Forecast, который поможет в реализации  заветной цели любого розничного торговца – всегда иметь нужные товары в нужном месте и в требуемом количестве.

Уайли цитирует данные IHL Group, согласно которым розничные торговцы теряют более триллиона долларов в год в результате неправильного управления запасами. В то же время другое исследование, проведенное McKinsey & Co., показывает, что повышение точности прогнозирования спроса на 10–20% может сократить эти потери на 5% при увеличении доходов на 2–3%.

Помимо эффективного управления комплектованием складов и центров поддержки (особенно важного в реалиях пандемии, вносящий разлад в работу цепочек поставок) прогнозирование спроса может помочь в планировании рекламных акций и в оценке факторов, влияющих на физический и онлайновый трафик.

Vertex AI Forecast – это новейшее дополнение к дебютировавшей в прошлом году операционной платформе машинного обучения Google Vertex AI. Он дает ритейлерам возможность использовать наборы данных до 100 млн строк из BigQuery или стандартных файлов CSV. Используя функцию поиска архитектуры модели этот инструмент оценивает сотни различных моделей машинного обучения, чтобы найти ту, которая лучше всего работает с имеющимся набором данных.

В сравнительных тестах на наборах данных Kaggle, Vertex AI Forecast показал наивысшую точность, в пределах 3%.

«Высокоточный прогноз», выдаваемый Vertex AI Forecast, предсказывает спрос на отдельные товары на уровне магазина или региона.  Кроме того, Vertex AI может обрабатывать неструктурированные данные, чтобы выявить, как такие факторы, как погода, транспортные расходы, цены на товары, стоимость доставки и многое другое, могут повлиять на итоговый спрос.

Первые пользователи Vertex AI Forecast уже сообщают об улучшении показателей розничного бизнеса  благодаря более точному прогнозированию спроса с помощью нового сервиса Google.

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