BMW та Bosch розвивають напрямок з автоматизованої передачі даних на незалежні СТО

19 января 2022 г., 15:55

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Все більше автомобілів на ринку оснащуються так званими підключеними сервісами (Connected Services), які забезпечують зв'язок з автовиробником через інтернет. Це дозволяє автоконцернам отримувати дані, а автовласникам – оновлювати систему. Але ці ж послуги відкривають й нові можливості для ремонту та технічного обслуговування. BMW та Bosch представили рішення, яке дозволяє незалежним станціям технічного обслуговування отримувати доступ до даних автомобіля та надавати необхідні послуги.



Першим реальним прикладом такої взаємодії є передача даних від автомобіля BMW за технологією першого повідомлення про необхідність обслуговування (FNOS). Метою проєкту FNOS Bosch і BMW була демонстрація технічної можливості автоматичної передачі даних щодо необхідності обслуговування або ремонту автомобіля, у тому числі на незалежні СТО.



Спочатку водій отримує повідомлення про те, що обслуговування обов'язкове або що автомобіль потребує ремонту. Для цього система оцінює поточні дані транспортного засобу. За умови, що водій дав свою згоду, інформація про призначення дати обслуговування або ремонту автоматично відправляється в обрану ним майстерню. У майбутньому це може бути незалежна СТО.



«Окрім інформації про модель транспортного засобу, дані, що передаються, включають пробіг, інтервал обслуговування та залишок пробігу до наступного звернення в сервіс, – відзначає доктор Андреас Кляйн, керівник проєкту діагностичних додатків і послуг у підрозділі Bosch Aftermarket. – Крім того, система передає інформацію із журналу несправностей транспортного засобу».



Отримана інформація дозволяє майстерні ретельно підготуватися до обслуговування або ремонту, запланувати дату візиту, відправити цінову пропозицію та детальну інформацію про майбутні роботи (наприклад, заміну мастила або гальмівних колодок) безпосередньо клієнту у вигляді текстового повідомлення, яке з'являється в інформаційно-розважальній системі автомобіля.



З 2017 року компанія BMW надає дані про автомобілі за допомогою сервісу BMW Car Data. Відповідно до концепції NEVADA («нейтральний розширений транспортний засіб для розширеного доступу до даних») Німецької асоціації автомобільної промисловості цей інтерфейс доступний для третіх сторін. «Ми постійно вдосконалюємо BMW CarData, – зазначив Ервін Вагнер, директор підрозділу BMW Group з управління транспортними засобами та сервісним обслуговуванням. – Наразі ми пропонуємо понад 90 одиниць інформації. Наша робота з Bosch є дуже конструктивною та допомагає реалізувати концепцію NEVADA на практиці».



Поряд з успішною співпрацею з BMW Bosch працює над способами передачі даних про автомобілі й з іншими автовиробниками. Мета полягає в тому, щоб у майбутньому гарантувати незалежним СТО отримання доступу до інформації, необхідної для технічного обслуговування та ремонту.

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