Veritas покупает Globanet для упрощения контроля данных Zoom и Slack

30 сентября 2020 г., 9:35

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Компания-тяжеловес отрасли управления информацией, Veritas Technologies объявила о приобретении Globanet, разработчика ПО для архивации деловой корреспонденции из Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Сделка дополнительно укрепит позиции Veritas на рынке ПО для архивирования, где она, согласно прошлогодней информации Gartner, является крупнейшим игроком. Условия покупки не разглашаются.

Главное, что Veritas получает с поглощением Globanet, — это ПО для управления данными, Merge1. Оно позволяет компаниям собирать и архивировать корреспонденцию сотрудников из Zoom, Slack, Microsoft Teams и других коммуникационных служб. Наличие архива переписки сотрудников важно для крупных предприятий, потому что предоставляет доказательства того, что сотрудники соблюдают законы о конфиденциальности при внутреннем обмене информацией о клиентах.

Помимо популярных коммуникационных сервисов, Globanet Merge1 может архивировать данные из многих других источников, включая Bloomberg Terminal и Box. По данным Veritas, сделка обеспечит её клиентам видимость записей из более, чем 80 новых источников.

«Интегрируя технологию Globanet в наш портфель цифрового соответствия, мы увеличиваем количество данных, доступных клиентам Veritas для поиска и использования, независимо от того, где эти данные находятся», — сказал генеральный директор Veritas Грег Хьюз (Greg Hughes).

Veritas является давним реселлером Merge1 и многие из её заказчиков уже используют это ПО от Globanet. Сделка, таким образом, предоставит ей больше контроля над важным компонентом своей продуктовой стратегии, позволит согласовывать направление дальнейшей разработки Merge1 со своими приоритетами и исключит риск того, что Globanet будет куплена конкурентами.

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