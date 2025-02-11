Veritas Technologies планує розділити бізнес на дві частини – Arctera та Cohesity

11 февраля 2025 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Veritas Technologies, що має двадцятирічний досвід в галузі рішень для керування даними та захисту інформації та обслуговує понад 50 тис. клієнтів, зокрема 95% організацій зі списку Fortune 100, ухвалила рішення щодо стратегічного розділення Veritas Technologies на дві окремі структури, інформує ERC. Метою розділення є оптимізація керування продуктами та послугами, а також забезпечення зростання кожної з нових організацій. Обидві компанії – Arctera та Cohesity – продовжуватимуть підтримувати наявні продукти та надавати послуги клієнтам.

Спеціалізацією Arctera стане довгострокове зберігання, архівація та керування відповідністю нормативним вимогам, що забезпечить бізнесам ефективнішу організацію інформаційних активів. В її портфоліо увійдуть Veritas Enterprise Vault (для архівації електронної пошти та файлів), Veritas Information Map (інструмент для візуалізації та керування неструктурованими даними), Veritas Data Insight (аналітичний продукт для моніторингу доступу до даних і забезпечення відповідності нормативним вимогам), Veritas Backup Exec (рішення для резервного копіювання і відновлення даних) та продукти для керування довгостроковим зберіганням даних, включно з Veritas Access.

Своєю чергою Cohesity сфокусується на інноваціях у сфері резервного копіювання, відновлення та захисту даних, зокрема в хмарних середовищах, пропонуючи сучасні рішення для забезпечення безперервності бізнесу. Зокрема вона просуватиме такі продукти, як Veritas NetBackup, NetBackup CloudPoint, інструменти для захисту від програм-вимагачів і забезпечення стійкості даних тощо.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS