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OPPO представила бюджетный смартфон за 155 долл.

30 сентября 2020 г., 10:25

OPPO представила бюджетный смартфон за 155 долл.

Компания OPPO сообщила о выпуске нового смартфона бюджетного класса.

Модель OPPO A33 имеет дисплей диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ и частотой  обновления 90 Гц.

Аппарат базируется на чипе Qualcomm Snapdragon 460, использует 3 ГБ ОЗУ и предлается с накопителем 32 ГБ.

В оснащении у смартфона фронтальная камера 8 Мп и основной модуль с датчиками 13 Мп и двумя по 2 Мп.

OPPO A33 имеет достаточно емкий аккумулятор - 5000 мАч. Оснащается оболочкой ColorOS 7.2 на базе Android 10.

В продажу на некоторых рынках новинка уже поступила, рекомендованная цена — 155 долл.


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