Рост рынка устройств для умного дома превысит 4%

29 сентября 2020 г., 17:35

Свыше 854 млн различных устройств, входящих в концепцию умного дома, будет глобально отгружено в 2020 г., — уверены в IDC. Результат годичной давности, при таком развитии событий, удастся улучшить на 4,1%. С учетом спрогнозированного пятилетнего среднегодового роста в размере 14,0%, вызванного высокими инвестициями потребителей в продукты и услуги, повышающие уровень домашней автоматизации, по итогам 2024 г. на мировой рынок будет поставлено не менее 1,4 млрд подобных устройств.

На протяжении прогнозного периода сегмент решений для видеоразвлечений останется крупнейшим — в 2024 г. на него придется около трети (31,3%) общих поставок. Ряд технологических новшеств, в частности поддержка 8К, HDR, более крупные диагонали экранов, интеграция с умными помощниками и стриминговыми платформами заставят многих обновить собственные телевизоры и цифровые медиа-адаптеры. Последние, в число которых входят решения класса Amazon Fire или Roku, будут расти с показателям GACG 6,3%.

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