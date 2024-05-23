Верховна Рада ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

23 мая 2024 г., 8:25

Мінцифри повідомляє, що тепер українці зможуть не сплачувати додаткові збори за мобільний зв’язок та інтернет на території 27 країн ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії. Так само європейські мандрівники користуватимуться домашніми тарифами в Україні.



Законопроєкт № 10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу ухвалено в другому читанні.



Зазначається, що це ще один потужний крок інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС. Цим рішенням Україна виконала зобов’язання з ухвалення законодавства для вступу в єдину роумінгову зону. Далі чекаємо на позитивну оцінку від європейської сторони та почнемо переговори вступу в Євророумінг.



Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення європейські оператори надають українцям тимчасові пільгові умови в користуванні звʼязком: вони за нього або не платять, або платять за низькими тарифами за роумінг. Законопроєкт дасть змогу українцям на постійній основі користуватися єдиними тарифами мобільних операторів у ЄС зараз і після перемоги.

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