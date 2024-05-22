ЕС хоче залучити 100 млрд інвестицій на розвиток чипобудування

22 мая 2024 г., 18:39

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Як пише Reuters, Європейський закон про чипи допоможе залучити понад 100 мільярдів євро приватних інвестицій в європейську напівпровідникову промисловість до 2030 року.



Представник Єврокомісії Томас Скордас (Thomas Skordas) на конференції в Антверпені заявив про майбутнє цієї ініціативи, яка є відповіддю Європи на аналогічні програми в США і Японії, а також на підтримку Китаєм вітчизняних виробників комп'ютерних чіпів.



За словами Скордаса, Європейський закон про чипи призвів до «обіцянок щодо інвестицій у розмірі близько 100 мільярдів євро для розширення виробничих потужностей в ЄС до 2030 року».



Закон ЄС, який передбачає фінансування в розмірі 43 мільярдів євро, значною мірою покладається на уряди окремих країн, а Комісія поки що затвердила дуже невеликий обсяг фактичного фінансування.



Однак фірми, включаючи Intel та TSMC оголосили про плани будівництва заводів у Німеччині вартістю понад 30 мільярдів євро цього року.



Скордас заявив, що Комісія розраховує завершити фінансування пілотних ліній для досліджень і розробок в чотирьох підгалузях мікропроцесорної промисловості до вересня. Це включаючи грант у розмірі 2,5 мільярда євро на розробку надзвичайно просунутих мікросхем в Європі



Скордас зазначив, що фінансування ще однієї пілотної лінії з розробки фотоніки, тобто мікросхем, які використовують світло замість електрики, все ще перебуває в стадії розробки.



Комісія також організовує фінансування європейської дизайнерської платформи, яка надасть компаніям, науковцям і стартапам доступ до програмних інструментів, необхідних для розробки власних чіпів. Більшість передових виробників мікросхем проектують чіпи, але залишають їх виробництво таким фахівцям, як TSMC, Samsung або Intel.



«У липні ми очікуємо відкрити конкурс на створення консорціуму, який буде відповідати за проектування і розробку цієї платформи на європейському рівні», - сказав Скордас.

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