 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Група українських хакерів UA25 атакувала російські сайти

26 февраля 2024 г., 12:35

Українські кіберактивісти, які називають себе група UA25, здійснили хакерську атаку на сайти рф, та отримали доступ до матеріалів логістики по ворожій країні, засекречених матеріалів адвокатів та деяких маркетплейсів, інформує «Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ».

Як повідомляється, в наслідок цієї кібератаки було вивантажено понад 5 ТБ корпоративної та приватної конфіденційної інформації. Також фахівцям вдалося проникнути до внутрішніх серверів країни-агресорки.

«Загрози у кіберпросторі рф набирає нових обертів, сягають ще більших масштабів по всій країні, що слугує для отримання доступу до серверів влади терористів», – зауважили в управлінні стратегічних комунікацій.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  