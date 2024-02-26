Група українських хакерів UA25 атакувала російські сайти

26 февраля 2024 г., 12:35

Українські кіберактивісти, які називають себе група UA25, здійснили хакерську атаку на сайти рф, та отримали доступ до матеріалів логістики по ворожій країні, засекречених матеріалів адвокатів та деяких маркетплейсів, інформує «Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ».

Як повідомляється, в наслідок цієї кібератаки було вивантажено понад 5 ТБ корпоративної та приватної конфіденційної інформації. Також фахівцям вдалося проникнути до внутрішніх серверів країни-агресорки.

«Загрози у кіберпросторі рф набирає нових обертів, сягають ще більших масштабів по всій країні, що слугує для отримання доступу до серверів влади терористів», – зауважили в управлінні стратегічних комунікацій.

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