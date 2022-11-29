Вебінар «Важливість cyber intelligence для підприємства під час гібридної війни» - 1 грудня!

29 ноября 2022 г., 16:00

Компанія NWU, яка вже упродовж чотирьох років успішно впроваджує рішення Netscout на ринку України, як офіційний дистрибутор цього вендора, запрошує на вебінар



«Важливість cyber intelligence для підприємства під час гібридної війни»



Вебінар буде проведено безпосередньо інженером Netscout Олександром Томиком (Alexander Tomik) і на заході будуть розглянуті як теоретичні, так і практичні кейси.



Надана інформація повинна бути корисною для CIO та CISO, інженерам та іншим технічним фахівцям з інформаційної безпеки.



Вебінар відбудеться 1 грудня 2022 року у 12:00 (UTC+2).



Участь безплатна, необхідна лише попередня реєстрація.

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