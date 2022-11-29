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Вже майже півсотні магазинів мережі «АЛЛО» працюють навіть під час блекаутів

29 ноября 2022 г., 15:35
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Національний маркетплейс «АЛЛО» повідомляє, що забезпечив безперебійну роботу під час відключень електроенергії у 47 шоурумах та точках видачах мережі. Компанія облаштувала магазини зарядними станціями, автономним освітленням та Wi-Fi модемами. Це дозволяє працювати в будь-який час, а також приймати будь-які платежі – як готівкою, так і карткою.

Автономні магазини «АЛЛО», що працюють у блекаут, наразі є у 23 містах у 12 областях України. Зокрема, знайти працюючий магазин можна у Києві, Харкові, Запоріжжі, Вишневому, Одесі, Сумах та інших містах. Перелік магазинів, що працюють у блекаут, збільшується та оновлюється щотижня, невдовзі їх стане близько 170. Повний перелік міст та магазинів з адресами можна перевірити на сторінці https://allo.ua/ua/promo/open/work-in-blackout/.

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення росії в Україну «АЛЛО» відновила роботу близько 280 магазинів з 340, які працювали до війни. До мережі групи входять шоуруми під брендами «АЛЛО Мах» та «АЛЛО», Mi Store та магазини під брендами телеком-операторів.

Вже майже півсотні магазинів мережі «АЛЛО» працюють навіть під час блекаутів

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