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AWS представила свої нові процесори Graviton3E

29 ноября 2022 г., 16:22

AWS представила свої нові процесори Graviton3E

На своїй щорічній конференції re:Invent, яка пройшла в Лас-Вегасі, AWS оголосила про випуск чергового покоління власного процесора Graviton3E. AWS заявляє, що Graviton3E пропонує підвищення продуктивності до 35% для певних функцій.

Як зазначив у своєму програмному виступі Пітер ДеСантіс (Peter DeSantis), старший віцепрезидент AWS Utility Computing, нові процесори будуть використовуватися в нових екземплярах AWS EC2, які, імовірно, стануть доступні наступного року. Інстанси C7gn будуть призначені для вимогливих мережевих робочих навантажень, таких як брандмауери та віртуальні маршрутизатори, і працюватимуть на базі процесора 3E, а інстанси Hpc7g пропонуватимуть, як стверджує AWS, найкраще співвідношення ціни й продуктивності для високопродуктивних робочих навантажень.

Нагадаємо, що першу версію Graviton було запущено на конференції re:Invent у 2018 р. Це відбулося після придбання у 2015 р. ізраїльської компанії Annapurna Labs, що дало змогу прискорити розробку власних Arm-процесорів.

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