ERC оновила лінійку зарядних станцій 2Е

2 апреля 2024 г., 16:39

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Компанія ERC повідомила, що модельний ряд зарядних станцій 2E повністю оновлено.

Серед переваг нових рішень зазначаються наступні.

Використання акумуляторів LiFePO4 (клас А) великої ємності з терміном служби > 2 000 циклів, які забезпечують можливість активно використовувати станції тривалий час без втрати ємності.

Завдяки потужним вбудованим інверторам можна зарядити від мережі 220 В будь-яку станцію від 0 % до 80 % лише за 1-1,5 год, а до 100% всього за 1-2 год (залежно від моделі). Також пристрої можна зарядити від будь-якого альтернативного джерела живлення (сонячних панелей, генераторів, вітрових генераторів, акумуляторів, автомобіля).

Опція UPS (безперебійне живлення) забезпечує використання ресурсу (циклів) акумулятора лише тоді, коли це необхідно. Підключивши зарядну станцію між джерелом електромережі та споживачем, у момент, коли в мережі є напруга, вона пропустить цю електрику «наскрізним» методом, не задіє ані акумулятор, ані вбудований інвертор, тим самим зберігаючи їхній ресурс. У момент зникнення електрики в основній мережі зарядна станція переключить живлення на свій акумулятор із мінімальним затриманням, яке буде непомітним навіть для чутливих ПК.

Кожна зарядна станція має шість систем захисту від: перезаряджання, глибокого розряду, перевантаження струмом, перегрівання, короткого замикання та перенапруги, які дають змогу попередити поломку пристрою через найрозповсюдженіші випадки та забезпечують додаткову надійність і довговічність.

Завдяки вбудованому подвійному бездротовому модулю BT та Wi-Fі у станції 2E SYLA забезпечено повну синхронізацію даних через застосунок Tuya Smart, тож можна віддалено моніторити станцію, вмикання чи вимикання розеток і портів та інтегрувати її до екосистеми розумного будинку.

Щодо огляду нових моделей.

Портативна зарядна станція 2Е Dzherelo оснащена інвертором потужністю 600 Вт (пікова 1 000 Вт) і має ємність LiFePO4-акумулятора 560 Вт·год. Одна розетка змінного струму 220 В типу Schuko із заземленням розширює кількість видів споживачів, які можна заживити.

2Е Dzherelo оснащено вбудованим контролером MPPT потужністю до 240 Вт і напругою від 12 В до 50 В із силою струму до 12 А, що дає змогу заряджати електростанцію за допомогою портативних сонячних панелей майже будь-якого номіналу потужності до 240 Вт. Наприклад, панель 200 Вт за сонячної погоди може зарядити зарядну станцію 2Е лише за 3 год! У разі паралельного використання є змога подвоїти сонячну потужність, використовуючи кожен MPPT станції. Також передбачено можливість заряджання через автомобільний прикурювач або за допомогою іншого акумулятора постійного струму. Модель має рознім XT60 DC і сумісна майже з будь-якою сучасною портативною сонячною панеллю.

2Е Dzherelo має габарити 254 × 200 × 182 мм та вагу - 6,5 кг.

Портативна зарядна станція нового покоління 2Е Snagha 2 має номінальну потужність інвертора із чистою синусоїдою 1200 Вт, а ємність LiFePO4-акумулятора – 1050 Вт·год.

Snagha 2 спроєктовано, аби заряджати ще більше пристроїв, ніж її популярна попередниця, вона має дві розетки змінного струму 220 В типу Schuko.

2Е Snagha 2 оснащена вбудованим контролером MPPT потужністю до 400 Вт і напругою від 10 В до 50 В із силою струму до 13 А, що дає змогу заряджати електростанцію за допомогою портативних сонячних панелей майже будь-якого номіналу потужності до 400 Вт. Наприклад, панель 400 Вт за сонячної погоди може зарядити зарядну станцію 2Е лише за 3 год! У разі паралельного використання є змога подвоїти сонячну потужність, використовуючи кожен MPPT станції. Також передбачено можливість заряджання через автомобільний прикурювач або за допомогою іншого акумулятора постійного струму. Модель оснащена рознімом XT60 DC і сумісна майже з будь-якою сучасною портативною сонячною панеллю.

У 2Е Snagha 2 передбачене бездротове заряджання пристроїв потужністю 15 Вт.

ВАЖЛИВО! НЕ зберігати розрядженим. За першого ввімкнення обов’язково зарядити до 100 %. Розмір пристрою складає 366 × 235 × 267 , а вага - 12 кг.

Портативна зарядна станція 2E Syla нового покоління з номінальною потужністю інвертора та чистою синусоїдою 1 500 Вт (3 000 Вт піково) має ємність LiFePO4-акумулятора 1 280 Вт·год.

За допомогою системи паралельного з’єднання електростанцій 2E Dual Power (2E-APS-250-1530, немає в комплекті) можна об’єднати потужності інверторів та ємність акумуляторів двох зарядних станцій 2E Syla, отримуючи, як результат, загальну потужність 3 000 Вт і сумарну ємність 2 560 Вт·год. Завдяки цьому можна підключати до станцій надпотужні пристрої або пристрої з великими пусковими токами, які не працюють від інших, менш потужних зарядних станцій. При цьому ресурс станцій не вичерпується надмірно через інтелектуальне, рівномірне розподілення споживання між двома станціями. Систему паралельного з’єднання електростанцій 2E Dual Power оснащено силовою розеткою 30 A.

2E Syla оснащена вбудованим контролером MPPT потужністю до 400 Вт і напругою від 10 В до 60 В із силою струму до 13 А, що дає змогу заряджати електростанцію за допомогою портативних сонячних панелей майже будь-якого номіналу потужності до 400 Вт. Наприклад, панель 400 Вт за сонячної погоди може зарядити зарядну станцію 2Е лише за 4-5 год! У разі паралельного використання є змога подвоїти сонячну потужність, використовуючи кожен MPPT станції. Також передбачено можливість заряджання через автомобільний прикурювач або за допомогою іншого акумулятора постійного струму. Модель оснащена рознімом XT60 DC і сумісна майже з будь-якою сучасною портативною сонячною панеллю.

Габарити 2E Syla 374 × 265 × 263 мм, а вага 17 кг.

Портативна зарядна станція 2Е Gart із номінальною потужністю інвертора 2 000 Вт і чистою синусоїдою оснащено ємним LiFePO4-акумулятором 2 160 Вт·год.

2Е Gart оснащена вбудованим контролером MPPT потужністю до 400 Вт і напругою від 10 В до 50 В із силою струму до 13 А, що дає змогу заряджати електростанцію за допомогою портативних сонячних панелей майже будь-якого номіналу потужності до 400 Вт. Наприклад, панель 400 Вт за сонячної погоди може зарядити зарядну станцію 2Е лише за 3 год! У разі паралельного використання є змога подвоїти сонячну потужність, використовуючи кожен MPPT станції. Також передбачено можливість заряджання через автомобільний прикурювач або за допомогою іншого акумулятора постійного струму. Модель оснащена рознімом XT60 DC і сумісна майже з будь-якою сучасною портативною сонячною панеллю.

Станція 2Е Gart має вагу 25 кг при розмірах 470,5 × 289 × 366 мм.

Пристрої, як повідомляється, наявні в ERC та доступні до відвантаження.

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