Вдосконалені дисплеї LG, що розтягуються, збільшуються на 50%

12 мая 2025 г., 12:25

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Компанія LG Display повідомила про плани продемонструвати на виставці SID Display Week 2025 свої новітні розробки, серед яких передусім варто відзначити її вдосконалені розтяжні дисплеї, націлені на застосування в автомобілях.



За задумом виробника, дисплей, що розтягується, має встановлюватися на центральну фасцію автомобіля. Дисплей може збільшуватися на 50%, зберігаючи при цьому високу щільність зображення 100 ppi та повний колірний RGB-набір, що можна порівняти з характеристиками стандартного монітора.



Звичайний центральний фризовий елемент автомобіля вимагає окремого автомобільного дисплея і фізичних кнопок. Однак у разі використання дисплея, що розтягується, екран може вільно розширюватися, даючи змогу дисплею і кнопкам плавно зливатися в єдиний екран. При дотику до екрана раніше плоский дисплей гнучко розширюється і на ньому з'являються сенсорні кнопки, що робить його зручним для управління навіть під час руху.



Компанія також планує продемонструвати різні інновації в галузі формфакторів, зокрема продукт Pillar-to-Pillar, оптимізований для програмно-визначуваних транспортних засобів (SDV), і ковзний Slidable OLED-дисплей, який можна згорнути та заховати в стелі салону автомобіля.



Компанія LG Display, яка нещодавно вперше вивела на ринок 40-дюймовий дисплей Pillar-to-Pillar, представить 57-дюймовий автомобільний дисплей Pillar-to-Pillar - найбільшу у світі єдину панель. Це надвелике рішення, яке охоплює приладову панель від місця водія до місця переднього пасажира. Воно дає змогу водієві з першого погляду бачити інформацію про автомобіль, як-от дані про водіння та систему кондиціонування, а також переглядати з високою роздільною здатністю різноманітні матеріали, як-от фільми та ігри.



18-дюймовий OLED-дисплей, що ковзає, висувається зі стелі тільки за необхідності.



Заявлено, представлені цього разу лінійки Pillar-to-Pillar і Slidable вирізняються надійністю і довговічністю, що забезпечує їхню нормальну роботу навіть в екстремальних умовах - від морозу до -40°C до екстремальної спеки 85°C, що робить їх придатними для використання в автомобілях.



У зв'язку з тенденцією до збільшення розмірів автомобільних дисплеїв демонструється ключова технологія контролю кута огляду, що підвищує безпеку, відома як Switchable Privacy Mode (SPM).



Як перша в галузі комерційна розробка SPM, інновація LG Display дає змогу передньому пасажиру дивитися фільми або грати в ігри на ділянці дисплея перед ним, водночас підтримується безпека водіння, оскільки розважальний контент пасажира залишається невидимим із водійського місця.



«На виставці SID Display Week 2025 ми продовжимо демонструвати нові технології, здатні створити диференційовану споживчу цінність, зміцнюючи наш статус світового лідера з кращими у світі автомобільними дисплеями», - сказав Кеук-санг Квон (Keuk-sang Kwon), голова підрозділу Auto Business Group компанії LG Display.

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