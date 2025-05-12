Huawei представила HarmonyOS PC

12 мая 2025 г., 11:45

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За даними Huawei Central, компанія Huawei офіційно представила свою операційну систему HarmonyOS для ПК, вийшовши на ринок комп'ютерів з оновленою ОС, що вирізняється підвищеною продуктивністю, безпекою і можливістю спільної роботи з різними пристроями. Цей крок дасть змогу Huawei кинути виклик домінуванню Windows, оскільки компанія готується представити свій перший ПК на базі HarmonyOS на виставці HDC 2025 наступного місяця.



На заході HarmonyOS Computer Technology and Ecosystem Communication Event компанія продемонструвала оновлену ОС з удосконаленнями на рівнях HarmonyOS Base, Ecosystem і Experience. Система підтримує понад 150 ексклюзивних застосунків, понад 2000 універсальних застосунків і сумісність із понад 1000 зовнішніх пристроїв, наголошуючи на плавній продуктивності, передових візуальних ефектах, надійній безпеці та функціях спільної роботи з кількома пристроями.



У HarmonyOS PC інтегрована графіка Ark для плавної візуалізації, StarShield Security для захисту даних і відстеження пристроїв за допомогою Nearlink. Він також дає змогу використовувати функції крос-пристроїв, як-от спільне використання клавіатури та миші, продовження застосунків і безшовна спільна робота в офісі, що робить його ключовим гравцем в екосистемі ПК у Китаї.



Конференція розробників Huawei (HDC 2025) пройде з 20 по 22 червня. Поряд із представленням останніх оновлень дизайну HarmonyOS, очікується, що компанія представить свій перший ПК на базі HarmonyOS, офіційно вийшовши на ринок настільних ОС.



Нагадаємо, на HDC 2024 Huawei представила HarmonyOS NEXT, свою першу версію, повністю побудовану на OpenHarmony, з упором на безшовну інтеграцію між пристроями. Друга ітерація HarmonyOS 6 обіцяє підвищити продуктивність, безпеку та інтелектуальний взаємозв'язок.



Очікується, що на заході буде детально описано системну архітектуру HarmonyOS PC, включно з посиленою кібербезпекою, інтеграцією декількох пристроїв і власними можливостями AI, з метою залучення розробників і партнерів по екосистемі.



Huawei почала розробку HarmonyOS 2012 року і 2019 року випустила версію 1.0. До 2024 року вона випустила HarmonyOS 5 - першу версію, повністю позбавлену залежності від Android.



Зараз HarmonyOS працює на таких пристроях, як смартфони Mate 60, планшети MatePad і електромобілі Aito EV. Вона займає 19% китайського ринку мобільних ОС, поступаючись лише Android, і перевищує 4% світового ринку.



У березні виконавчий директор Huawei та голова ради директорів підрозділу Consumer BG Річард Ю (Richard Yu) повідомив про появу "нового члена сім'ї HarmonyOS". Він також попередив, що у 2024 році ПК з Windows можуть стати недоступними, підкресливши, що Huawei прагне до створення власної альтернативи.



За прогнозами Canalys, ПК зі штучним інтелектом зростуть із 18% світових постачань у 2024 році до 40% до 2025 року, тож вчасний запуск Huawei позиціює HarmonyOS PC як стратегічну гру в перегонах за нативні, локально керовані настільні системи зі штучним інтелектом.



Крім того, компанія Shenzhen Kaihong Digital Industry Development, очолювана Ван Ченлу (Wang Chenglu), колишнім керівником підрозділу програмного забезпечення Huawei, продемонструвала свій ПК з відкритим вихідним кодом HarmonyOS, "Kaihong Computer", на 8-му саміті Digital China Summit 2 травня.



Комп'ютер Kaihong підтримує такі популярні додатки, як QQ, WeChat, Alibaba DingTalk і Tencent Meeting, а також має вбудовані функції штучного інтелекту, що свідчить про зростання китайських екосистем апаратного та програмного забезпечення, інтегрованих усередині країни.



Випускаючи HarmonyOS для настільних комп'ютерів, компанія Huawei прагне подолати давнє панування Windows і позиціює себе як лідера в китайському секторі інновацій у сфері інформаційних технологій.

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