Samsung Odyssey OLED G6 — перший у світі ігровий OLED-монітор з частотою оновлення 500 Гц

12 мая 2025 г., 13:35

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Компанія Samsung Electronics оголосила про глобальний випуск Odyssey OLED G6. За заявою виробника, це перший у світі ігровий OLED-монітор з частотою оновлення екрана 500 Гц. Odyssey OLED G6 спочатку буде доступний у Сінгапурі, Таїланді, В'єтнамі та Малайзії, а потім поступово з’являтиметься на інших ринках до кінця цього року.





«Samsung продовжує лідирувати в індустрії ігрових моніторів завдяки проривним інноваціям, які змінюють уявлення про ігри», - сказав Хун Чун (Hoon Chung), виконавчий віцепрезидент підрозділу візуальних дисплеїв (VD) компанії Samsung Electronics.



27-дюймовий OLED-дисплей Odyssey G6 (модель G60SF) забезпечує абсолютно новий рівень ігрової продуктивності. Завдяки частоті оновлення 500 Гц, надшвидкому часу відгуку 0,03 мс (GTG) та роздільній здатності QHD (2560x1440) на основі технології QD-OLED, монітор гарантує плавність, чіткість і швидкість реакції в іграх навіть під час найінтенсивніших дій.



Монітор Odyssey OLED G6, сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 500, забезпечує яскраві кольори та глибокі, справжні чорні відтінки. Він сумісний з NVIDIA G-SYNC і підтримує AMD FreeSync Premium Pro для більш плавного, без розривів, зображення та конкурентної переваги.



OLED-дисплей Odyssey G6 створений для людей, яким потрібна максимальна продуктивність під час тривалих ігрових сесій. Завдяки піковій яскравості 1 000 ніт і технології Samsung Glare Free геймери відчувають мінімальні відблиски на екрані, що дозволяє їм зосередитися виключно на грі. Для збереження якості зображення протягом тривалого часу монітор захищений технологією OLED Safeguard+, яка допомагає запобігти вигоранню навіть під час тривалого використання.



Крім того, монітор Odyssey OLED G6 має сертифікат Pantone Validated, що гарантує високоточну передачу кольору з можливістю відображення понад 2100 кольорів і більш ніж 110 відтінків SkinTone з бібліотеки Pantone.

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