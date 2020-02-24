В сетях 3G и 4.5G lifecell насчитывается 4,3 млн активных абонентов

24 февраля 2020 г., 13:15

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Оператор lifecell подвел финансовые и операционные результаты деятельности за четвертый квартал 2019 года и за весь год в целом. Заявлено, что годовой доход увеличился на 13,6%. Количество активных пользователей в сетях 3G и 4.5G lifecell превысило 4,3 миллиона абонентов, а трехмесячная абонентская база выросла до 7,4 млн абонентов.

В 2019 году доход lifecell достиг 5,98 миллиарда гривен (по сравнению с 5,27 миллиарда гривен в 2018 году). В четвертом квартале 2019 доход оператора увеличился на 9,9% — до 1,56 миллиарда гривен (по сравнению с 1,42 миллиарда гривен в четвертом квартале 2018 года). Такой рост объясняется увеличением прибыли от использования мобильного интернета за счет постоянно растущего потребления трафика в сети. Часть дохода компании, которая была сгенерирована цифровыми сервисами и продуктами lifecell в 2019 году, составляет 10%. При этом по сравнению с 2018 годом доход от цифровых сервисов компании вырос на 32%.

За год показатель EBITDA вырос на 17,4% — до 3,24 миллиарда гривен (по сравнению с 2,76 миллиарда гривен в 2018 году). При этом в четвертом квартале 2019 показатель EBITDA уменьшился на 24,4% на годовой основе — до 0,819 миллиарда гривен (по сравнению с четвертым кварталом 2018 года и 1,084 миллиарда гривен). В то же время в 2019 году маржа EBITDA за год выросла на 1,8 пункта — до 54,2% по сравнению с 52,4% в 2018 году. В четвертом квартале 2019 года маржа EBIDTA уменьшилась на 24,0 пункта — до 52,5% (по сравнению с 76,5% в четвертом квартале 2018 года). Такие показатели были достигнуты благодаря эффективному контролю затрат и положительному влиянию от применения новых стандартов IFRS. Также в четвертом квартале lifecell начал капитализировать расходы за использование радиочастот в соответствии с IFRS16, а общее воздействие, включая ретроспективные корректировки за предыдущие кварталы 2018 года, было отражено в четвертом квартале 2018 года.

На годовой основе активная трехмесячная абонентская база в 2019 году выросла на 1,4% — до 7,4 миллиона (по сравнению с 7,3 миллиона в 2018 году). Проникновение 4.5G продолжало расти, в результате чего увеличилась активная 3-месячная абонентская база 4.5G-пользователей — 50% от всей абонентской базы lifecell на конец четвертого квартала 2019 года. В то же время общая активная 3-месячная абонентская база 3G и 4.5G-пользователей достигла 4,3 миллионов, а среднее потребление данных на одного пользователя выросло на 62% по сравнению с предыдущим годом.

За год активный 3-месячный ARPU вырос на 25,3% и составил 71,8 грн по сравнению с 57,3 грн в 2018 году. В конце четвертого квартала 2019 года этот показатель вырос на 16,2% на годовой основе — до 73,3 грн (по сравнению с 63,1 грн в четвертом квартале 2018 г). За весь год показатель 12-месячного активного MoU вырос на 2,8%, а в четвертом квартале 2019 он увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За год капитальные инвестиции уменьшились на 75,6% — до 1,895 миллиарда гривен против 7,767 миллиарда гривен в 2018 году. В четвертом квартале 2019 этот показатель уменьшился на 76,3% на годовой основе и составил 0,640 миллиарда гривен. Для сравнения этот показатель составил 2,69 миллиарда гривен в 2018 году.

lifecell зафиксировал чистый убыток в размере 1,11 миллиарда гривен против чистого убытка в 1,3 миллиарда гривен в 2018 году.

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