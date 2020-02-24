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Fujitsu представила рабочие станции на базе Xeon

24 февраля 2020 г., 12:35
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Fujitsu представила рабочие станции на базе Xeon

Компания Fujitsu представила две новые рабочие станции, предназначенные для профессиональных пользователей.

Как отмечается, анонсированные решения эффективно решают ресурсоемкие задачи в области проектирования и творчества, а также удовлетворяют высоким требованиям к производительности и дизайну.

Новые рабочие станции Fujitsu CELSIUS M7010 и CELSIUS M7010X созданы для задач CAD- и CAE-моделирования в области проектирования и производства. Они также эффективно справляются с задачами производства видео, создания спецэффектов VFX/SFX и задач в области креативного дизайна.

Система CELSIUS M7010 на базе новейшего процессора Intel Xeon поддерживает широкие возможности для выбора конфигурации в соответствии с конкретными рабочими нагрузками, включая профессиональное проектирование, монтаж видео и разработку AI-алгоритмов. Созданная на базе процессоров Intel Core i9 серии X, CELSIUS M7010X, по заявлению производителя, идеально подойдет для дизайнеров, которые хотят воспользоваться преимуществами высокой производительности и стабильности работы рабочей станции.

Конструктивные решения Fujitsu, включая управляемую систему охлаждения с тремя воздушными каналами, делают новые модели одними из самых бесшумных и надежных рабочих станций в своем классе, как уверяет производитель. Отмеченный наградами дизайн системы CELSIUS M обеспечивает исключительную простоту доступа к внутренним компонентам системы для их замены или модернизации.

Новые рабочие станции Fujitsu CELSIUS M7010 и CELSIUS M7010X уже доступны для заказа у официальных дистрибуторов компании Fujitsu.


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