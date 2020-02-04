Alphabet за год заработала 161,86 млрд долл., YouTube принес 15,15 млрд долл.

4 февраля 2020 г., 14:35

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Компания Alphabet представила результаты за прошедший квартал и год в целом.

Квартальная выручка холдинговой компании Google выросла на 17% до 46,08 млрд долл., а чистая прибыль - на 19% до 10,67 млрд долл. Прибыль в расчете на акцию составила 15,35 долл. по сравнению с 12,77 долл. годом ранее. Аналитики прогнозировали около 12,49 долл. на акцию. При этом прогноз по общему доходу был выше.

Рентабельность по операционной прибыли Alphabet сократилась до 20% с 21% годом ранее.

В IV кв. собственно Google заработала 45,81 млрд долл. Доля, которую приносит реклама, выросла на 17% до 37,93 млрд долл. Как отмечается, траты на приобретение трафика увеличилась на 14%, до 8,5 млрд долл.

Продажи Google по остальным направлениям, включая облачные вычисления, Play Store, аппаратные решение, выросли на 10%, до 5,26 млрд долл.

Что касается годовых доходов, то они у Alphabet выросли на 18% до 161,86 млрд долл. Показатель чистой прибыли поднялся до 34,3 млрд долл на 12%.

Наблюдателей удивило, что впервые компания показала выручку YouTube. В 2019 году это направление принесло около 15,15 млрд, годовой рост составил 36%. Правда, прибыль полученная YouTube не сообщается.

Выручка Google Cloud за год выросла на 53% до 8,9 млрд долл.

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