В каждой пятой фишинговой атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft

21 октября 2020 г., 15:25

0

Tweet

Исследователи Check Point Research изучили, какие бренды наиболее часто использовали хакеры в фишинговых рассылках в третьем квартале, чтобы внушить доверие людям и завладеть их личными и платежными данными.

В третьем квартале Microsoft возглавил рейтинг самых используемых в фишинговых атаках брендов. Чуть ранее во втором квартале Microsoft занимал лишь пятое место рейтинга с долей 7%, а по итогам третьего квартала занял лидирующую позицию с охватом 19%. Злоумышленники пытаются использовать известный бренд, чтобы получить выгоду от перехода многих людей на удаленную работу. В топ-10 брендов впервые за год вошла компания DHL, заняв сразу второе место рейтинга с 9% случаев.

Наиболее часто в фишинговых атаках фигурировали компании их технологической индустрии, на втором месте – банковский сектор, на третьем – социальные сети. Это показывает высокий интерес к устранению технических сложностей во время удаленной работы, решению финансовых вопросов и общению в социальных сетях.

Бренды, которые злоумышленники чаще всего использовали для фишинг-атак в третьем квартале:

Microsoft (19% всех попыток бренд-фишинга в мире); DHL (9%); Google (9%); PayPal (6%); Netflix (6%); Facebook (5%); Apple (5%); WhatsApp (5%); Amazon (4%); Instagram (4%).

На электронную почту в третьем квартале пришлось больше всего фишинговых атак, в которых упоминается какой-либо бренд (44%), веб-фишинг – вторая по популярности платформа, хотя кварталом ранее занимала лидирующую позицию.

Электронная почта (44%):

Microsoft; DHL; Apple.

Веб (43%):

Microsoft; Google; PayPal.

Мобильный (12%):

WhatsApp; PayPal; Facebook.

Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!