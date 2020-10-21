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В каждой пятой фишинговой атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft

21 октября 2020 г., 15:25
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В каждой пятой фишинговой атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft

Исследователи Check Point Research изучили, какие бренды наиболее часто использовали хакеры в фишинговых рассылках в третьем квартале, чтобы внушить доверие людям и завладеть их личными и платежными данными.

В третьем квартале Microsoft возглавил рейтинг самых используемых в фишинговых атаках брендов. Чуть ранее во втором квартале Microsoft занимал лишь пятое место рейтинга с долей 7%, а по итогам третьего квартала занял лидирующую позицию с охватом 19%. Злоумышленники пытаются использовать известный бренд, чтобы получить выгоду от перехода многих людей на удаленную работу. В топ-10 брендов впервые за год вошла компания DHL, заняв сразу второе место рейтинга с 9% случаев.

Наиболее часто в фишинговых атаках фигурировали компании их технологической индустрии, на втором месте – банковский сектор, на третьем – социальные сети. Это показывает высокий интерес к устранению технических сложностей во время удаленной работы, решению финансовых вопросов и общению в социальных сетях.

Бренды, которые злоумышленники чаще всего использовали для фишинг-атак в третьем квартале:

 

  1. Microsoft (19% всех попыток бренд-фишинга в мире);
  2. DHL (9%);
  3. Google (9%);
  4. PayPal (6%);
  5. Netflix (6%);
  6. Facebook (5%);
  7. Apple (5%);
  8. WhatsApp (5%);
  9. Amazon (4%);
  10. Instagram (4%).

 

На электронную почту в третьем квартале пришлось больше всего фишинговых атак, в которых упоминается какой-либо бренд (44%), веб-фишинг – вторая по популярности платформа, хотя кварталом ранее занимала лидирующую позицию.

Электронная почта (44%):

 

  1. Microsoft;
  2. DHL;
  3. Apple.

 

Веб (43%):

 

  1. Microsoft;
  2. Google;
  3. PayPal.

 

Мобильный (12%):

 

  1. WhatsApp;
  2. PayPal;
  3. Facebook.

 

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