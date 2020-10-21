В каждой пятой фишинговой атаке с упоминанием бренда фигурировал Microsoft

|0
Исследователи Check Point Research изучили, какие бренды наиболее часто использовали хакеры в фишинговых рассылках в третьем квартале, чтобы внушить доверие людям и завладеть их личными и платежными данными.
В третьем квартале Microsoft возглавил рейтинг самых используемых в фишинговых атаках брендов. Чуть ранее во втором квартале Microsoft занимал лишь пятое место рейтинга с долей 7%, а по итогам третьего квартала занял лидирующую позицию с охватом 19%. Злоумышленники пытаются использовать известный бренд, чтобы получить выгоду от перехода многих людей на удаленную работу. В топ-10 брендов впервые за год вошла компания DHL, заняв сразу второе место рейтинга с 9% случаев.
Наиболее часто в фишинговых атаках фигурировали компании их технологической индустрии, на втором месте – банковский сектор, на третьем – социальные сети. Это показывает высокий интерес к устранению технических сложностей во время удаленной работы, решению финансовых вопросов и общению в социальных сетях.
Бренды, которые злоумышленники чаще всего использовали для фишинг-атак в третьем квартале:
- Microsoft (19% всех попыток бренд-фишинга в мире);
- DHL (9%);
- Google (9%);
- PayPal (6%);
- Netflix (6%);
- Facebook (5%);
- Apple (5%);
- WhatsApp (5%);
- Amazon (4%);
- Instagram (4%).
На электронную почту в третьем квартале пришлось больше всего фишинговых атак, в которых упоминается какой-либо бренд (44%), веб-фишинг – вторая по популярности платформа, хотя кварталом ранее занимала лидирующую позицию.
Электронная почта (44%):
- Microsoft;
- DHL;
- Apple.
Веб (43%):
- Microsoft;
- Google;
- PayPal.
Мобильный (12%):
- WhatsApp;
- PayPal;
- Facebook.
Все про современные облачные технологии!
Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября!
|0