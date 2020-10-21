Титановые белила могут вызвать технологическую революцию

21 октября 2020 г., 15:55

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Команда из Национальной Лаборатории Сандиа (Sandia Labs), в сотрудничестве с представителями Мичиганского университета опубликовала статью в журнале Advanced Materials с описанием нового метода наращивания вычислительных возможностей компьютерных чипов и увеличения их энергоэффективности на операциях искусственного интеллекта с помощью широко распространённого материала — двуокиси титана, также известной под названием титановые белила.

«Каждая краска, которую вы покупаете, содержит диоксид титана. Он дёшев и нетоксичен, — объясняет материаловед из Sandia Labs Алек Талин (Alec Talin). — Если убрать из него несколько атомов кислорода, мы создадим так называемые кислородные вакансии, тем самым сделав этот материал электропроводящим».

Эти кислородные вакансии могут хранить электрические данные, что дает почти любому устройству прирост вычислительной мощности. Для их получения Талин и его группа нагревали компьютерный чип с покрытием из двуокиси титана до температур выше 150 °C, после чего электрохимически отделяли некоторые из молекул кислорода.

«Когда он остывает, то сохраняет любую информацию, которой вы его запрограммируете», — сказал Талин.

В настоящее время компьютеры хранят данные в одном месте и обрабатывают их в другом. Новый метод способен полностью изменить такой образ действия компьютеров, заставляющий постоянно переносить данные из одного места в другое, бесполезно тратя на это энергию и вычислительные ресурсы.

«Нам удалось совместить обработку и хранение в одном месте, — сказал главный автор статьи, доцент материаловедения Мичиганского университета, Иян Ли (Yiyang Li). — Более того, мы смогли сделать это предсказуемым и воспроизводимым образом».

По мнению авторов, использование кислородных вакансий поможет машинному обучению преодолеть препятствие, сдерживающее его распространение — большое потребление энергии. Сейчас команда работает над совершенствованием нескольких процессов своего метода и тестированием его в более крупном масштабе.

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