SK hynix встановила рекорд із виторгу у 54,9 млрд дол. у ІІ кв.

4 августа 2026 г., 14:35

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Південнокорейська корпорація SK hynix оприлюднила фінансові результати за другий квартал 2026 року, зафіксувавши рекордні показники за всю історію компанії.

Сукупний виторг компанії зріс на 257% у річному обчисленні й досяг 79,32 трлн вон (54,9 млрд дол.).

Операційний прибуток підскочив на 557% - до 60,54 трлн вон (41,9 млрд дол.) із рекордною операційною маржею 76%, а чистий прибуток склав 93,92 трлн вон (65,0 млрд дол.).

Завдяки високим результатам сукупний виторг SK hynix за першу половину 2026 року вперше перетнув позначку в 100 трлн вон (69,2 млрд дол.).

Головним рушієм вибухового зростання став неперервний попит з боку технологічних гігантів, які розбудовують інфраструктуру AI. Це дозволило компанії суттєво підняти ціни на преміальні продукти для AI-серверів, зокрема оперативну пам'ять DRAM та накопичувачі NAND. У другому кварталі SK hynix розпочала масові відвантаження новітньої пам'яті HBM4, виробничі обсяги якої зростуть у другій половині року.

Крім того, підрозділ наростив продажі модулів SOCAMM2, розпочав поставки чипів DRAM на базі 1c-технопроцесу (10 нм 6-го покоління), а випуск 321-шарової пам'яті NAND має досягти 50% від усіх внутрішніх потужностей компанії до кінця року.

Фінансовий стан компанії суттєво зміцнився: обсяг грошових коштів та їхніх еквівалентів на кінець кварталу досяг 88 трлн вон (60,9 млрд дол.), а чиста грошова позиція зросла до 69,4 трлн вон (48 млрд дол.) при скороченні сукупного боргу до 18,6 трлн вон (12,9 млрд дол.).

Для забезпечення середньострокової та довгострокової стабільності постачань SK hynix вже фіналізувала довгострокові контракти з 10 ключовими стратегічними партнерами. Для подолання дефіциту потужностей компанія прискорює графік масового виробництва на фабриці M15X та готує до запуску чисту кімнату Yongin Phase 1 на початку 2027 року, паралельно готуючи до введення об'єкти P&T7 та M17.

«Оскільки AI еволюціонує в автономні агентні форми, здатні виконувати складні завдання від імені користувачів, базова потреба в пам'яті розширюється. Спостерігається структурний зсув, де попит на AI-пам'ять та традиційні чипи зростає паралельно. Інвестиційні плани, включно з новими пакувальними лініями та виробничими базами, виконуватимуться поетапно відповідно до запитів клієнтів та ефективності капіталовкладень», - наголосили в керівництві SK hynix.

Безпрецедентний операційний прибуток SK hynix підтверджує, що південнокорейський чипмейкер продовжує утримувати домінуючі позиції у найприбутковішому сегменті напівпровідникової індустрії — преміальній пам'яті HBM для AI-прискорювачів. Операційна маржа на рівні 76% демонструє високу монопольну премію, яку компанія одержує завдяки технологічному випередженню конкурентів та ранньому старту масових поставок чипів HBM4.

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