Новий дрон-перехоплювач «Скажений» з'явилися на маркетплейсі Brave1

5 августа 2026 г., 8:15

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На оборонному маркетплейсі Brave1 з'явилися нові зенітні дрони-перехоплювачі «Скажений», розроблені вітчизняною компанією UV Military Cluster

Як зазначає розробник, безпілотні апарати створені для ефективної протидії повітряним загрозам і представлені у двох конфігураціях для різних сценаріїв застосування. Швидкісна версія без крила здатна розвивати швидкість до 365 км/год, тоді як модифікація з крилом розганяється до 310 км/год. Обидві версії володіють високою керованістю борту, що дозволяє операторам оперативно виконувати повторний захід на ціль.

Згідно з вихідними технічними специфікаціями розробки, максимальна дальність польоту комплексу становить 45 км при тактичній дальності у 25 км, а максимальна тривалість перебування в повітрі сягає 30 хвилин. Дрон здатний підніматися на максимальну висоту до 10 000 метрів при робочій висоті 200 метрів, має вертикальний тип зльоту та посадки й може нести до 0,5 кг корисного навантаження. Пристрій має компактні габарити: довжину 510 мм, а також ширину 300 мм та 350 мм залежно від конструкції.

Апарат повністю адаптований до розгортання та використання у складних польових умовах: час його розгортання становить 10 хвилин, а час згортання — 8 хвилин. Робочий температурний режим борту коливається від -20 °C до +40 °C при допустимому вітровому навантаженні понад 7 м/с. Для ведення спостереження та наведення безпілотник оснащено цифровою або аналоговою камерою, а також тепловізійними чи сутінковими оптичними модулями.

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