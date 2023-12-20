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Blue Origin співзасновника Amazon повернулася до запуску ракет після невдачі у 2022 р.

20 декабря 2023 г., 17:24
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Blue Origin співзасновника Amazon повернулася до запуску ракет після невдачі у 2022 р.

Як повідомляє Space.com, 19 грудня після низки затримок, компанія Blue Origin успішно запустила свою першу місію за більш ніж 15 місяців, доставивши в космос наукове навантаження НАСА.

Суборбітальний корабель New Shepard компанії Blue Origin стартував з майданчика компанії в Західному Техасі у вівторок близько 16:44 (за Гринвічем) після короткої затримки в день запуску.

Перший ступінь ракети приземлився неподалік від місця запуску, як і планувалося, і космічний корабель спустився на Землю на парашутах у прямому ефірі.

New Shepard призначений як для туристів, так і для корисних вантажів, але про наступний політ з людьми поки що не повідомляється.

Як і політ у вересні 2022 року, ця місія - відома як NS-24, оскільки це буде 24-й за рахунком запуск New Shepard - відбулася без екіпажу. Вона несла 33 дослідницькі вантажі, більше половини з яких "розроблені і запущені за підтримки НАСА", - повідомили у Blue Origin.

Blue Origin співзасновника Amazon повернулася до запуску ракет після невдачі у 2022 р.

Нагадаємо, що минулого року виникла проблема в роботі ракети-носія, що призвело до передчасного відстикування вантажної капсули. Дслідження показвло, що сталося структурне руйнування сопла двигуна, обумовлене вищою, ніж очікувалося, робочою температурою. У вересні цього року Федеральне авіаційне управління США  після заверщення розслідування аварійного випадку примусило Blue Origin внести більше 20 доопрацювань у конструкцію New Shepard.

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