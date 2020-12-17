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В 2020 г. рынок ПК добьется уверенного роста поставок

17 декабря 2020 г., 12:40

В 2020 г. рынок ПК добьется уверенного роста поставок

Согласно ожиданиям экспертов из Canalys, по итогам текущей четверти 2020 г. глобальные поставки настольных компьютеров, ноутбуков и планшетов увеличатся на 35% «YoY», превысив, тем самым, 143 млн устройств. Отличные результаты последних кварталов года, подкрепленные массовым переходом на рассматриваемые устройства с целью организации удаленной работы и дистанционного обучения, приведут к уверенному росту рынка в целом за год — по итогам 2020 г. ожидается увеличение поставок на 17%, до 458 млн устройств.

Позитивная динамика в будущем году сохранится. В начальной четверти года ожидается рост на 43% относительно сравнительно слабой первой четверти 2020 г., однако в целом за год количество отгруженных ПК и планшетов вырастет лишь на 1,4% «YoY».

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