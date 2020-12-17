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Intel обновила SSD Optane

17 декабря 2020 г., 13:25

Intel обновила SSD Optane

Компания Intel в рамках своего мероприятия Memory and Storage 2020 официально представила новые накопители из серии Optane.

По уверению производителя, анонсированная новинка является самым быстрым из имеющихся на рынке SSD и нацелена на использование в центрах обработки данных.

В Intel Optane P5800X используются чипы второго поколения  3D XPoint. Накопитель впервые оснащен шиной PCIe 4.0. Заявлено, что в этой модели удалось достичь скорости чтения 7,2 Гбайт/с и записи - 6,2 Гбайт/с. А в режиме произвольного доступа блоками 4К производительность достигает 1,5 млн IOPS.

Intel обновила SSD Optane

Устойчивость к износу для Optane P5800X заявлена на уровне 100 полных перезаписей в день на протяжении 5 лет.

Компания не сообщила более детальную техническую информацию, а также пока не  указала сроки поставок и цены на новые накопители. Ожидается, что они будут выпускаться в вариантах емкости до 3,2 ТБ.

Intel обновила SSD Optane

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