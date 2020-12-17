Платформа для заказа поездок Bolt привлекла 150 млн евро инвестиций

17 декабря 2020 г., 11:45

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Европейская платформа для заказа поездок Bolt (ранее Taxify) провела крупнейший раунд финансирования за время своего существования и привлекла 150 млн евро инвестиций. Основным инвестором стала D1 Capital Partners при участии Darsana Capital Partners. Компания Bolt планирует направить инвестиции на дальнейшее повышение качества и безопасности сервисов райд-хейлинга, микромобильности, а также доставки еды в Европе и Африке.

Компания Bolt уже внедрила ряд решений, направленных на повышение безопасности передвижения в городах. Одним из таких решений стала кнопка SOS в приложении Bolt, которую могут использовать как водители, так и пассажиры сервиса (функция доступна в странах Африки). При нажатии на кнопку приложение уведомляет службы экстренной помощи о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие.

В начале этого месяца компания Bolt объявила также о выпуске электросамоката четвертого поколения. Разработанная специалистами компании модель Bolt-4 может стать наиболее безопасной на рынке проката электросамокатов. Она обладает улучшенной конструкцией, за счет которой обеспечивается дополнительная устойчивость и возможность безопасного маневрирования. Электросамокат также оснащен датчиками предупреждения аварийных ситуаций.

В 2021 г. компания Bolt планирует внедрить новые функции, направленные на повышение безопасности своих сервисов. Например, автоматический мониторинг поездки с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения возможных происшествий на дороге.

«Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией Covid-19, компании Bolt удалось обеспечить стремительный рост. Количество ее пользователей увеличилось почти вдвое. Мы также запустили услугу райд-хейлинга, доставки еды, проката электросамокатов и электровелосипедов в 50 городах мира», ― сказал Маркус Виллиг (Markus Villig), сооснователь и генеральный директор компании Bolt.

В 2020 г. сервис Bolt появился в 200 городах 40 стран мира. Количество его пользователей достигло 50 млн. Компания также планирует стать крупнейшим оператором по прокату электротранспорта в Европе. В следующем сезоне компания собирается запустить прокат электросамокатов и электровелосипедов в более чем 100 городах Европы. Сервис доставки еды Bolt Food, запуск которого состоялся в 2019 г., в настоящее время доступен в 33 городах 16 стран мира.

Напомним, что сейчас сервис Bolt функционирует в 10 городах Украины. В 2020 г. сервис появился в Днепре, Запорожье, Полтаве, Кривом Роге, Ивано-Франковске и Виннице. В августе этого года компания первой в Украине запустила прокат электросамокатов. Сервис доставки еды Bolt Food был запущен в Киеве в октябре.

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