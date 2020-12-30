В 2020 г. будет продано 173 млн ноутбуков на 132 млрд долл.

30 декабря 2020 г., 17:49

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Согласно недавним исследованиям Counterpoint Research на мировой рынок в 2020 г. будет поставлено на 9% больше ноутбуков, чем в прошлом году - 173 млн устройств. Суммарно продажи достигнут 132 млрд долл.



Как отмечают аналитики, пандемия коронавируса вызвала активный переход на удаленный режим работы и обучения, что в свою очередь активно стимулировало продажи ноутбуков в глобальных масштабах.



По оценкам Counterpoint Research пик продаж мобильных компьютеров пришелся на 2011 г., а затем их сбыт начал замедляться, поскольку пользователи все больше переходили на смартфоны и планшеты для решения повседневных продаж. Кроме того ноутбуки вышли на достаточный уровень производительности и цикл их обновления удлинился, что также не способствовало росту этого сегмента.



В 2020 г. на долю трех основных игроков сегмента ноутбуков - Lenovo, HP и Dell - приходилось 68% продаж. При этом как отмечают в Counterpoint Research производители второго эшелона - Apple, Asus и Acer - несколько сдают свои позиции из-за прессинга со стороны китайских брендов, таких как Huawei и Xiaomi. Последние добившись успеха в сегменте смартфонов, начали наступление на рынок ноутбуков и в первую очередь в Китае, делая основной упор на компактность устройств и оптимальное соотношение цена/качество. Также отмечается, что в контексте санкций США, теряя долю в глобальных продажах смартфонов, Huawei вероятно сделает еще большую ставку на ноутбуки.



С учетом не прекращающейся пандемии Counterpoint предполагает, что дистанционная работа и учеба еще сохранится в 2021 году, а возможно, частично и в 2022 г. По этой причине спрос на ноутбуки сохранится на уровне не меньшем, чем был в этом году. Поэтому аналитики ожидают, что продажи этих устройств в 2021 г составят 175,4 млн единиц, а в 2022 г. - 177,2 млн.

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