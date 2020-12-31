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Amazon купит производителя подкастов Wondery

31 декабря 2020 г., 9:45

Amazon купит производителя подкастов Wondery

Компания Amazon объявила о приобретении подкастинговой студии Wondery. Условия сделки не разглашаются.

Как отмечается, в рамках сделки Wondery будет включена в Amazon Music, сервис потоковой передачи музыки.

В сентябре на платформе Amazon Music появились подкасты и компания явно ввязалась в конкуренцию на этой ниве с Apple и Spotify.

Компания Wondery была основана в 2016 году Хернаном Лопесом (Hernan Lopez) при поддержке20th Century Fox., и за это время выпустила целую серию популярных подкастов. По ее заявлению каждый месяц они собирают более 10 миллионов уникальных слушателей.

Spotify вкладывает много средств в последнее время - для расширения библиотеки были приобретены The Ringer, Gimlet Media, Anchor и Parcast.

Стоит напомнить, что Amazon уже владеет Audible — на этой платформе размещаются аудиокниги и подкасты. За последние несколько лет служба расширила свой исходный аудиоконтент, а также расширила список бесплатных подкастов.

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