Стартовал проект BEST CIO 2020

30 декабря 2020 г., 16:22

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Организационный комитет проекта BEST CIO объявил о старте Тринадцатого ежегодного конкурса для ИТ-директоров Украины.

Издание «Компьютерное Обозрение» выступает организатором конкурса, который проводится с 2008 г.

BEST CIO 2020 в качестве партнеров поддержали такие мировые гранды, как Dell, Check Point, Lenovo, OKI. Проект также поддержали украинские компании Avalis, IT-Solutions, «Метинвест Диджитал», U-Cloud.

«В нынешнем году из-за пандемии на рынке сложилась весьма непростая ситуация и поэтому старт нашего проекта пришлось отложить на несколько месяцев. Хотел бы поблагодарить партнеров BEST CIO 2020, которые даже в таких условиях поддержали проект. Год выдался непростым для бизнеса и ИТ-департаментов, которые его обслуживают. В сложившихся обстоятельствах CIO пришлось работать с удвоенной силой, поскольку карантинные условия требовали полной трансформации работы предприятий в сжатые сроки. Проекты, которые в штатном режиме занимали бы многие месяцы приходилось реализовывать в считанные недели, а иногда и дни. Уверен, что многие ИТ-директора в этот период проявили свои профессиональные качества и достойны звания лучших. И основная задача проекта — выявить лучших ИТ-менеджеров украинских предприятий за прошедший год», — отметил Михаил Лаптев, главный редактор издания «Компьютерное Обозрение» и председатель жюри BEST CIO.

В конкурсе могут принять участие все желающие ИТ-директора украинских компаний, достаточно лишь зарегистрироваться и заполнить анкеты в рамках первого этапа проекта, который будет проходить до 25 февраля. На основе анкетирования будут сформированы списки участников конкурса, из которых жюри, состоящее из рыночных экспертов и ИТ-директоров, победивших ранее в конкурсе, выберет тройки финалистов BEST CIO 2020.

После первого тура состоится второй, в рамках которого с финалистами и их руководителями будут проведены персональные интервью. Собранная информация будет представлена жюри, которое определит победителей BEST CIO 2020 в каждой из индустрий. Необходимо отметить, что в оценке CIO будет учитываться активность не только за 2019 год, но и за прошлые годы.

Конкурс будет проходить в период с 30 декабря 2020 г. по 30 марта 2021 г. Имена победителей BEST CIO 2020 будут оглашены в конце апреля 2021 г.

Зарегистрироваться и стать участником проекта BEST CIO можно уже сейчас, для этого необходимо заполнить анкеты участника.

Вы можете ознакомиться с результатами BEST CIO 2019. А также посмотреть фоторепортаж с церемонии награждения по итогам прошлого года.

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