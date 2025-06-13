Уряд відкриває шлях до використання в Україні цифрових гаманців з електронною ідентифікацією

13 июня 2025 г., 10:25

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Кабінет міністрів затвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні, інформує Мінцифри. Це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС.

Цифровий гаманець – це застосунок, у якому можна зберігати документи, ID-дані, електронний підпис і користуватися ними онлайн – просто, зручно й безпечно. Підтверджувати особу, отримувати держпослуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватись електронним рецептом – послуги, що будуть доступні як в Україні, так і за кордоном.

Ухвалена постанова визначає вимоги до таких гаманців – як українських, так і європейських – і встановлює правила їхньої роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Тобто з дотриманням вимог безпеки, захисту даних і взаємного визнання електронної ідентифікації між країнами.

Це другий крок у впровадженні цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду – тестування, технічна інтеграція та запуск.

Робота Мінцифри в адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy). Участь Дії в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті Potential співфінансується Європейським Союзом.

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