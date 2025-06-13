AMD представила деталі про свої нові АІ-чипи 

13 июня 2025 г., 11:45

0

Tweet

У четвер компанія AMD оприлюднила нові деталі про свої чіпи АІ нового покоління, серію Instinct MI400, які надійдуть у продаж наступного року.

За словами AMD, чипи MI400 можна буде зібрати в повну серверну стійку під назвою Helios, що дозволить об'єднати тисячі процесорів таким чином, щоб їх можна було використовувати як одну систему «масштабу стійки».

«Вперше ми спроектували кожну частину стійки як єдину систему», — заявила генеральний директор AMD Ліза Су на презентації в Сан-Хосе.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман з'явився на сцені разом із Су і заявив, що його компанія буде використовувати чіпи AMD.

«Коли ви вперше розповіли мені про технічні характеристики, я подумав, "Не може бути, це звучить абсолютно божевільно", — сказав Альтман. Це буде щось дивовижне».

Технологія AMD для стійки також дозволяє її новітнім чіпам конкурувати з чіпами Blackwell від Nvidia, які вже випускаються в конфігураціях з 72 графічними процесорами, з'єднаними між собою. Nvidia є основним і єдиним конкурентом AMD у сфері графічних процесорів для великих центрів обробки даних, призначених для розробки та розгортання додатків АІ.

Досі Nvidia домінувала на ринку графічних процесорів для центрів обробки даних, частково тому, що вона була першою компанією, яка розробила програмне забезпечення, необхідне розробникам АІ для використання чіпів, спочатку призначених для відображення графіки для 3D-ігор. Протягом останнього десятиліття, до буму АІ, AMD зосередилася на конкуренції з Intel у сфері серверних процесорів.

Су заявила, що MI355X може перевершити чипи Blackwell, незважаючи на те, що Nvidia використовує своє «власне» програмне забезпечення CUDA. «Це свідчить про те, що ми маємо дійсно потужне обладнання, про що ми завжди знали, але також показує, що відкриті програмні платформи досягли значного прогресу», — заявила вона.

Ендрю Дікманн, генеральний менеджер AMD з графічних процесорів для центрів обробки даних, заявив у середу, що АІ-чипи від AMD будуть дешевшими в експлуатації та придбанні.

AMD очікує, що загальний ринок чіпів для АІ перевищить 500 мільярдів доларів до 2028 року. Зараз понад 90% належить Nvidia, за оцінками аналітиків.

За словами Су, за останній рік AMD придбала або інвестувала в 25 компаній, що займаються АІ, включаючи придбання на початку цього року компанії ZT Systems, виробника серверів, який розробив технологію, необхідну AMD для створення своїх систем розміром зі стійку. «Ці системи АІ стають надзвичайно складними, і повнофункціональні рішення є дійсно критично важливими», — сказала Су.

AMD стверджує, що її MI355X може забезпечити на 40% більше токенів на долар, ніж чіпи Nvidia, оскільки її процесори споживають менше енергії, ніж чіпи конкурента.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD