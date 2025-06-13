Мережу «Цитрус» хоче придбати менший за розміром конкурент

13 июня 2025 г., 9:35

Торгова мережа електроніки «Цитрус» може змінити власника. Артур Гатунок, засновник мережі Yabluka, підтвердив Forbes Ukraine, що зацікавлений у купівлі «Цитруса». Фінансові умови угоди наразі не розголошуються.

Наразі «Цитрус» має близько 40 магазинів по всій Україні, у Yabluka – приблизно три десятки. Відповідно інтернет-магазин першої щомісяця відвідує майже 600 тис. користувачів – вдвічі більше, ніж у Yabluka. «Цитрус» має партнерство з Apple через офіційного дистрибʼютора в Україні – компанію «Асбіс».

«Цитрус» заснували Григорій Топал і Дмитро Зінченко. Навесні 2020 року у компанії виник корпоративний конфлікт, у ході якого, за словами Зінченка, Топал забрав його частину й усунув від управління компанією. Через рік Зінченко продав Геннадію Корбану половину у компанії ЗТ-Інвест, яка володіє торговими марками «Цитрус». Інші 50% належать Топалу. «Цитрус» не має однієї керуючої компанії, бізнес складається з кількох юридичних осіб.

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