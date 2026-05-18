Уряд ухвалив порядок формування Національного резерву автономної генерації

18 мая 2026 г., 10:25

Під головуванням прем’єр-міністра України Юлії Свириденко відбулося восьме засідання Координаційного центру з реалізації комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст.





Уряд затвердив порядок формування та використання національного резерву автономної генерації на випадок блекаутів та нових атак на енергетику. Йдеться про децентралізований запас мобільних електростанцій, когенераційних установок, котелень, трансформаторів та іншого обладнання для оперативного забезпечення критичної інфраструктури світлом, теплом і водою.





Формування резерву здійснюватиметься за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також міжнародної і донорської підтримки.





Роботи з будівництва, відновлення та модернізації систем захисту таких об’єктів газової інфраструктури реалізовуватимуться за принципом «проектуй – будуй». Будувати можна одночасно з розробкою проєктної документації — без попереднього отримання містобудівної документації та дозвільних документів. Їх можна оформити вже після виконання робіт, це обов’язкова умова.





Такий спрощений механізм уже працює з кінця 2023 року для будівництва та розміщення когенераційних установок, генераторів, котелень, систем зберігання енергії, об’єктів газосховищ, видобутку, ГТС та електромереж.

