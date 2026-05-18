Kioxia та Dell Technologies представили сервер із рекордною щільністю зберігання 9,8 ПБ

Компанії KIOXIA та Dell Technologies оголосили про технологічний прорив у сфері інфраструктури зберігання даних високої щільності. Партнери представили конфігурацію сервера формату 2U, здатну масштабуватися до безпрецедентних 9,8 ПБ флеш-пам'яті.

Сервер Dell PowerEdge R7725xd із процесорами AMD EPYC використовує 40 NVMe-накопичувачів KIOXIA серії LC9 формату E3.L, кожен з яких має місткість 245,76 ТБ.

Нова платформа спеціально оптимізована для задоволення потреб AI та обробки великих масивів даних. Використання дисків KIOXIA серії LC9 є першим у галузі рішенням такої місткості, побудованим на базі технології QLC. За словами старшого віцепрезидента Dell Technologies Аруна Нараянана (Arun Narayanan), поєднання PowerEdge R7725xd із накопичувачами KIOXIA забезпечує щільність зберігання та енергоефективність, необхідні для масштабування AI інфраструктури без втрати продуктивності.

Сервери Dell PowerEdge R7725xd розроблені для сучасних центрів обробки даних і підтримують до п’яти мережевих карт зі швидкістю 400 Гбіт/сек. Це дозволяє ефективно переміщувати масивні обсяги інформації через конвеєри даних, що є критичним для навчання AI моделей. Порівняно з традиційними конфігураціями на базі SSD місткістю 30,72 ТБ, нове рішення дозволяє замінити вісім серверів одним. Це призводить до восьмикратного зниження споживання електроенергії та суттєвої економії місця в серверних стійках.

Генеральний менеджер підрозділу SSD компанії KIOXIA Невілл Ічхапорія (Neville Ichhaporia) підкреслив, що накопичувач LC9 на 245 ТБ - це не просто збільшення щільності, а зміна підходу до архітектури AI інфраструктур. Завдяки підтримці інтерфейсу PCIe 5.0 та різних форм-факторів, включаючи E3.S та 2,5-дюймові варіанти, ці рішення дозволяють розгортати масивні потоки вхідних даних та створювати величезні резервні копії на мінімальній фізичній площі. Це суттєво знижує сукупну вартість володіння (TCO) для гіперскейлерів та великих підприємств.

