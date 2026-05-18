OpenAI запускає персонального фінансового помічника на базі GPT-5.5

Компанія OpenAI представила прев’ю-версію нового інструменту для управління особистими фінансами всередині ChatGPT, який на початковому етапі доступний для користувачів тарифу Pro у США.

Як повідомляється, сервіс дозволяє безпечно підключати банківські рахунки через платформу Plaid для створення інтерактивних дашбордів та отримання персоналізованих фінансових порад. Система підтримує інтеграцію з понад 12 000 фінансових установ, а найближчим часом планується розширення партнерства з Intuit.

Новий функціонал базується на можливостях останньої моделі GPT-5.5 Thinking, яка демонструє високі результати у складних завданнях, що потребують контекстуальних розсудливих рішень. З підключеними рахунками ChatGPT може автоматично аналізувати структуру витрат, виявляти непотрібні підписки, оцінювати інвестиційні ризики та допомагати у плануванні довгострокових цілей, таких як купівля житла чи авто. Згідно з результатами внутрішніх тестів, GPT-5.5 Pro отримала 82,5 бала зі 100 у спеціалізованому бенчмарку якості фінансових відповідей.

Особливістю сервісу є функція «фінансових спогадів» (Financial memories), завдяки якій АІ запам’ятовує важливий контекст, наприклад, наявність іпотеки або приватних боргів, щоб використовувати ці дані у майбутніх діалогах. На відміну від стандартних відповідей, ChatGPT з активованим модулем Finances пропонує конкретні ліміти на категорії витрат, базуючись на реальному виторгу та залишках на рахунках користувача. Компанія підкреслює, що ChatGPT може лише бачити транзакції та баланси, але не має доступу до повних номерів рахунків та не може здійснювати жодних платіжних операцій.

OpenAI приділяє особливу увагу приватності: користувачі можуть у будь-який момент відключити рахунки, після чого дані будуть видалені з систем протягом 30 днів. Також доступний режим тимчасових чатів (Temporary chats), у якому ChatGPT не звертається до фінансової інформації. Після завершення етапу тестування серед Pro-користувачів функціонал планують розгорнути для передплатників Plus, а в перспективі — зробити його доступним для всієї аудиторії ChatGPT.

Вихід OpenAI на ринок персональних фінансів є прямою загрозою для традиційних додатків для бюджетування та фінтех-сервісів. Головною перевагою ChatGPT є здатність вести діалог природною мовою, замінюючи складні графіки та таблиці персоналізованими порадами. Використання моделі GPT-5.5 дозволяє системі не просто констатувати витрати, а виступати в ролі повноцінного фінансового аналітика, що може докорінно змінити споживчу поведінку мільйонів користувачів, які раніше уникали складних фінансових інструментів.

Водночас критичним залишається питання довіри до точності рекомендацій. Попри високі бали у бенчмарках, OpenAI чітко зазначає, що система не замінює професійну фінансову консультацію. Стратегічне партнерство з Intuit та Plaid вказує на намір створити замкнену екосистему, де користувач зможе пройти шлях від аналізу податкових наслідків до подання декларації, не виходячи з інтерфейсу ChatGPT. Основним ризиком залишається безпека даних: зберігання детальної фінансової історії на серверах АІ-компанії робить її привабливою мішенню для кібератак, що вимагатиме від OpenAI безпрецедентних заходів захисту.

