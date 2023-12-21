Університет Штутгарта і HPE побудують два суперкомп'ютери

21 декабря 2023 г., 12:25

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Штутгартський університет і компанія Hewlett Packard Enterprise оголосили про укладення угоди про створення двох нових суперкомп'ютерів у Центрі високопродуктивних обчислень Штутгартського університету (HLRS).



На першому етапі у 2025 році почне роботу перехідний суперкомп'ютер під назвою Hunter. За ним у 2027 році відбудеться встановлення екзафлопсної системи Herder, яка значно розширить можливості Німеччини в галузі високопродуктивних обчислень (HPC). Суперкомп'ютери Hunter і Herder запропонують дослідникам інфраструктуру світового класу для моделювання, штучного інтелекту (AI) і високопродуктивної аналітики даних (HPDA) для проведення передових академічних і промислових досліджень у галузі обчислювальної техніки та прикладних наук.



Загальна сукупна вартість Hunter і Herder становить 115 мільйонів євро. Фінансування здійснюватиметься через Центр суперкомп'ютерів Гаусса (GCS), що об'єднує три національні суперкомп'ютерні центри Німеччини. Половина фінансування буде надана Федеральним міністерством освіти і досліджень Німеччини (BMBF), а друга половина - Міністерством науки, досліджень і мистецтв землі Баден-Вюртемберг.



Hunter замінить нинішній флагманський суперкомп'ютер HLRS, Hawk. Він задуманий як сходинка, яка дасть змогу спільноті користувачів HLRS перейти до масивно-паралельної структури Herder з GPU-прискоренням.



Hunter базуватиметься на суперкомп'ютері HPE Cray EX4000, який призначено для забезпечення екзафлопсної продуктивності для підтримки великомасштабних робочих навантажень у сфері моделювання, симуляції, штучного інтелекту і HPDA. Кожен зі 136 вузлів HPE Cray EX4000 буде оснащений чотирма високопродуктивними міжз'єднаннями HPE Slingshot. Hunter також використовуватиме наступне покоління Cray ClusterStor, системи зберігання даних, спеціально розробленої для задоволення високих вимог суперкомп'ютерів до вводу/виводу даних, і середовище програмування HPE Cray, яке пропонує програмістам повний набір інструментів для розробки, перенесення, налагодження та налаштування додатків.



Hunter підвищить пікову продуктивність HLRS до 39 петафлопс, що перевищує продуктивність 26 петафлопс суперкомп'ютера Hawk. Що ще більш важливо, у новій платформі буде зроблено відмову від акценту на використанні CPU в Hawk на користь більш енергоефективних GPU.



Hunter буде заснований на прискореному обчислювальному блоці (APU) AMD Instinct MI300A, який об'єднує процесори CPU та GPU і пам'ять з високою пропускною здатністю в єдиний корпус. Зменшуючи фізичну відстань між процесорами різних типів і створюючи єдину пам'ять, APU забезпечує високу швидкість передачі даних, дивовижну продуктивність HPC, простоту програмування і високу енергоефективність. Це дасть змогу знизити витрати енергії на роботу Hunter порівняно з Hawk приблизно на 80% за пікової продуктивності.



Herder буде спроєктований як екзафлопсна система, здатна працювати зі швидкістю близько одного квінтильйона FLOPS, що є значним стрибком у потужності, який відкриє нові захопливі можливості для ключових застосунків, які працюють у HLRS. Остаточну конфігурацію, засновану на чипах прискорювачів, буде визначено до кінця 2025 року.



Поєднання процесорів і прискорювачів у Hunter і Herder вимагатиме від нинішніх користувачів суперкомп'ютера HLRS адаптувати наявний код для ефективної роботи. З цієї причини HPE співпрацюватиме з HLRS, щоб підтримати спільноту користувачів в адаптації програмного забезпечення для використання всієї продуктивності нових систем.



Перехід HLRS на екзафлопсні обчислення є частиною національної стратегії Центру Гаусса з суперкомп'ютерів, спрямованої на подальший розвиток трьох центрів GCS. Майбутній суперкомп'ютер JUPITER у Суперкомп'ютерному центрі Юліха буде розрахований на максимальну продуктивність і стане першою екзафлопсною системою в Європі у 2025 році, а Суперкомп'ютерний центр Лейбніца планує створити систему для широкомасштабного використання у 2026 році. Суперкомп'ютери HLRS Hunter і Herder будуть орієнтовані на обчислювальну інженерію і промислові додатки. Разом ці системи покликані забезпечити GCS оптимізованими ресурсами найвищого класу продуктивності для всього спектра передових обчислювальних досліджень у Німеччині.



Для вчених Штутгарта Hunter і Herder відкриють безліч нових можливостей для досліджень у широкому спектрі інженерних і прикладних наук. Наприклад, вони дадуть змогу розробляти більш економічні автомобілі, більш продуктивні вітряні турбіни, а також нові матеріали для електроніки та інших застосувань. Нові можливості AI відкриють нові перспективи для виробництва і запропонують інноваційні підходи для прискорення і підвищення енергоефективності великомасштабного моделювання. Системи також будуть підтримувати дослідження, спрямовані на розв'язання глобальних проблем, таких як зміна клімату, і можуть запропонувати ресурси для аналізу даних, які допоможуть державним органам підготуватися до кризових ситуацій і впоратися з ними. Крім того, Hunter і Herder стануть сучасними обчислювальними ресурсами для високотехнологічної інженерної спільноти Баден-Вюртемберга, включно з малими та середніми підприємствами, що становлять основу регіональної економіки.

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