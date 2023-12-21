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ЄС виділяє 20 млн євро на підтримку українських стартапів

21 декабря 2023 г., 11:35

ЄС виділяє 20 млн євро на підтримку українських стартапів

У межах програми Seeds of Bravery від «Європейської інноваційної ради» виділяється 20 млн євро на підтримку української технологічної екосистеми.

Завдяки проєкту близько 200 українських стартапів можуть отримати 12 млн євро грантового фінансування. У фокусі розробки Deep Tech. Програма надає п’ять видів підтримки з можливістю залучити до 60 тис. євро на один стартап: Innovation Services (до 10 тис. євро); Entrepreneurship (до 25 тис. євро); Deep Tech Incubation (до 25 тис. євро); Rebuilding Ukraine (до 25 тис. євро); Deep Tech Scale-Up (до 50 тис. євро).

Долучитися до програми та отримати грант до 10 тис. євро можна вже зараз. Ці гроші можна буде спрямувати на покращення бізнес-моделі, бізнес-плану або ж розробку стратегії зростання. Крім цього учасники пройдуть навчання з просування проєктів та виходу на міжнародні ринки, а також інтеграцію української інноваційної екосистеми в європейську мережу.

Важливий момент: щонайменше 20% стартапів-учасників програми мають бути засновані або очолювані жінками.

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