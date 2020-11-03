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«Укртелеком» подключил 321 объединенную территориальную общину

3 ноября 2020 г., 12:25

По сообщению «Укртелекома», в период с июля по сентябрь 2020 г. еще 33 объединенные территориальные общины подключены к оптической цифровой инфраструктуре оператора. Таким образом, на начало октября к его оптической сети присоединены 321 ОТО, что позволяет даже самых отдаленных селах пользоваться качественным интернетом.

Отмечается, что подключение общин к «оптике» — это новые возможности для развития местного бизнеса, новые рабочие места, увеличение поступлений в бюджеты и цифровизация ключевых объектов инфраструктуры: государственных учреждений, медицинских, культурных и образовательных учреждений, библиотек, чрезвычайников и правоохранителей, а также центров предоставления административных услуг и тому подобное.

Напомним, что интернет от «Укртелекома» есть более чем в 2760 городах и селах Украины. А в июле-сентябре оптическая сеть появилась в более чем 150 населенных пунктах. Всего же в этом году компания завершила строительство более 7000 километров волоконно-оптических линий связи.

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