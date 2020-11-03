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На фоне пандемии Covid-19 спрос на планшеты резко возрос

3 ноября 2020 г., 13:05
На фоне пандемии COVID-19 спрос на планшеты резко возрос

Мировой рынок планшетов по итогам третьей четверти года вырос в годовом сравнении на 33%, — сообщает Strategy Analytics. Объем рынка превысил 50,6 млн устройств. Обстоятельства, связанные с COVID-19, вынудили потребителей по-новому взглянуть на планшеты, как на удобный инструмент для дистанционного обучения и удаленной работы.

При увеличении поставок на 30%, сегмент моделей под управлением Android вырос на 30%, до 30,1 млн шт., однако подконтрольная доля сократилась с 60,9 до 59,4%. Более высокую динамику — 49% «YoY» — показали решения на базе iOS/iPadOS. Количество отгруженных планшетов Apple возросло с 10,1 до 15,1 млн шт., благодаря чему присутствие на рыке усилилось с 26,6 до 29,8%. Несмотря на рост в пределах 14% (отгружено 5,2 млн планшетов), Windows снизила долю рынка до 10,3%. Лучшая динамика роста — 103% «YoY» — отмечена у Chrome-планшетов. За квартал потребители освоили свыше 300 тыс. продуктов под эту ОС.

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