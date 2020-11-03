Новая интеграция в SolarWinds Discovery повышает прозрачность ИТ-активов

3 ноября 2020 г., 11:55

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Компания SolarWinds объявила о добавлении новых ИT-интеграций по управлению активами (ITAM) в SolarWinds Discovery, в том числе связи с Microsoft Azure и платформой SolarWinds Orion, а также предстоящей интеграции с программным обеспечением Jamf. Эти новые усовершенствования обеспечат организациям повышенную видимость с помощью SolarWinds Service Desk по всей их технологической инфраструктуре, что позволит им сократить расходы на ИТ и снизить уровень рисков, помогая при этом улучшить общую стратегию управления услугами.

Интеграция ITAM с SolarWinds Discovery включает:

Microsoft Azure – интеграция повышает прозрачность облачных активов для клиентов за счет включения информации об активах из Azure в SolarWinds Service Desk;

Платформа Orion – интеграция предоставляет информацию о зависимостях путем автоматического обнаружения, сопоставления и импорта информации о зависимостях Orion в службу поддержки SolarWinds;

Jamf Mobile Device Management (MDM – интеграция, которая будет доступна в четвертом квартале, даст клиентам возможность видеть данные об активах на устройствах Apple за счет включения информации об активах из Jamf в службу поддержки SolarWinds.

Новые возможности повышают видимость ИТ-активов, помогают улучшить согласованность между ИТ-активами и процессами управления услугами и позволяют клиентам консолидировать информацию об активах из Jamf, Azure, Orion и источников данных обнаружения в одном актуальном репозитории. Этот единый репозиторий активов помогает организациям контролировать расходы, позволяя им отслеживать жизненные циклы своих ИТ-активов и управлять ими. Кроме того, клиенты могут прикрепить подробную информацию о конфигурации из Jamf и Azure, а также обширные данные конфигурации, которые включают информацию о зависимостях от Orion, к инцидентам и проблемам в SolarWinds Service Desk, что ускоряет диагностику и решение проблем ИТ-инфраструктуры.

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