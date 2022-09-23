QNAP представила NAS TS-x64 2.5GbE на базі чотирьохядерних процесорів Intel Celeron

23 сентября 2022 г., 14:55

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Компанія QNAP представила чотирьохядерні NAS TS-464 з 4 відсіками й TS-664 з 6 відсіками та Ethernet-портами 2,5 Гбіт/с, призначені для професіоналів і офісних користувачів з високими вимогами до швидкості. Завдяки слотам M.2 NVMe SSD, можливості розширення PCIe Gen 3 для під'єднання 10GbE або 5GbE і виходу 4K HDMI, TS-x64 дає змогу не тільки встановити картку QM2 для кешування M.2 SSD, а й зручно зображати віртуальні машини та плавно передавати мультимедійний потік. TS-x64 також підтримує функцію Snapshots для захисту даних від програм вимагачів.



"Завдяки інтеграції високопродуктивного процесора Intel Celeron, швидкості під'єднання до локальної мережі 2,5 Гбіт/с, слотам M.2 PCIe Gen 3 й слотам розширення PCIe Gen 3, TS-x64 від QNAP оснащене найсучаснішим обладнанням для забезпечення високої пропускної спроможності передавання даних і застосунків віртуалізації", - сказав Мейджі Чанг, генеральний директор QNAP.



"Ми раді, що QNAP використовує новітні чотириядерні процесори Intel Celeron N5105/N5095 для своєї нової серії NAS, даючи змогу користувачам СМБ скористатися гнучкими можливостями вводу-виводу і продуктивності процесора для своїх вимогливих до продуктивності застосунків", - сказав Джейсон Зіллер, генеральний менеджер підрозділу клієнтських підключень корпорації Intel.



TS-x64 працює на базі чотирьохядерного 4-поточного процесора Intel Celeron N5105/N5095 (розгін до 2,9 ГГц) з механізмом шифрування Intel AES-NI та підтримкою до 16 ГБ двоканальної пам'яті. TS-x64 має два порти 2.5GbE, два порти USB 2.0 (480 Мбіт/с) й два порти USB 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с), які забезпечують швидшу передачу даних і резервне копіювання. Завдяки слоту M.2 PCIe Gen3 TS-x64 дає змогу прискорювати кеш-пам'ять або створювати пули SSD-накопичувачів для підвищення продуктивності. TS-x64 має слот PCIe Gen 3, що дає змогу встановити мережеву карту 10GbE, карту QM2 для кешування NVMe SSD або Qtier. Об'єм сховища TS-x64 може бути збільшений шляхом підключення корпусів розширення TL і TR.



TS-x64 використовує новітню операційну систему QTS 5. 0 і включає додатки NAS для дому та бізнесу: HBS (Hybrid Backup Sync) реалізує ефективні завдання резервного копіювання на локальному, віддаленому та хмарному рівнях; знімки на основі блоків спрощують захист і відновлення даних та ефективно знижують загрозу здирництва; HybridMount забезпечує шлюзи хмарного зберігання, які інтегрують приватні й загальнодоступні хмарні сховища та забезпечують локальне кешування; Virtualization Station і Container Station забезпечують додатки віртуалізації; QVR Elite допомагає розгорнути сучасну інтелектуальну систему спостереження. Для боротьби з кіберзагрозами TS-x64 забезпечує управління аутентифікацією, QVPN (з підтримкою WireGuard), засіб видалення шкідливих програм і Security Counselor для підвищення безпеки NAS. На домашніх користувачів націлений широкий спектр мультимедійних застосунків (включно з Plex), можливості потокового мовлення та вбудований порт HDMI, що дає змогу виводити мультимедіа на обраний пристрій.



Для моделей TS-464 і TS-664 гарантія становить 3 роки з можливістю її розширення до 5 років за окрему плату. NAS TS-464 можна придбати за орієнтовною роздрібною ціною 26499 грн, а TS-664-4G - за 33999 грн.

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