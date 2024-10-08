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Українські IT-компанії розробляють принципи етичного використання AI

8 октября 2024 г., 17:25
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Дев'ять українських IT-компаній підписали Декларацію про саморегулювання у сфері штучного інтелекту. Це перший крок в підготовці до майбутнього законодавства щодо ШІ. Підписантами стали: Grammarly, MacPaw, LetsData, DroneUA, Winstars.AI, Gametree.me, YouScan.io, EVE.calls, Valtech.

Декларація передбачає, що протягом трьох місяців компанії створять правила використання штучного інтелекту, яких дотримуватимуться при розробці інноваційних продуктів. Сформовані принципи допоможуть бізнесам створювати технології безпечно для громадян. Етичний підхід також посилить довіру партнерів та інвесторів до продуктів компаній.

До формування принципів відповідального використання ШІ в IT-продуктах також долучаться ключові візіонери регулювання ШІ в Україні – Мінцифра, Центр демократії та верховенства права та Експертний комітет з розвитку штучного інтелекту при Мінцифрі.

Напрацьовані стандарти будуть об‘єднані у єдиний документ – Добровільний кодекс поведінки, який стане наступним етапом у саморегулюванні ШІ в Україні. Підписання цього Кодексу передбачатиме, що компанії добровільно погоджуються розробляти свої продукти, дотримуючись прав людини, і в такий спосіб засвідчують власну етичність.

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